Alışverişte Yeni Dönem: Giysi Almadan Önce Bunu Kullanacaksınız

Perplexity, çevrim içi alışveriş sürecini baştan aşağı değiştirecek yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların yüklediği fotoğraflardan bir sanal klon oluşturarak kıyafetlerin gerçek hayatta nasıl görüneceğinin öğrenilmesine imkân tanıyor. Böylece tüketiciler hoşuna giden bir giysiyi direkt satın almadan önce deneme imkânı elde ediyor.

Perplexity, Sanal Kıyafet Deneme Özelliğini Sundu

Perplexity, çevrim içi alışveriş sitelerinde yer alan kıyafetleri direkt satın almadan önce bunların size yakışıp yakışmayacağını görme imkânı sunan sanal kıyafet deneme özelliğini kullanıma açtı. Yapay zeka destekli araç bir yüz içeren hemen hemen her türlü fotoğrafı kabul ediyor ancak sadece yüzünüzden ibaret bir görsel yüklediğinizde vücudunuz gerçektekinden çok daha farklı oluyor.

Today we're rolling out virtual try-on to all Perplexity Pro and Max subscribers.



Upload a photo to create your digital avatar and virtually try on clothes while shopping on Perplexity. pic.twitter.com/DwaYPUtgoq — Perplexity (@perplexity_ai) November 26, 2025

Bu sorunu aşmak için bütün vücudunuzu içeren fotoğraf yüklemeniz gerekiyor. Hâlihazırda böyle bir fotoğrafınız varsa alışveriş kısmında bir kıyafet aratabilir ve uygun olması hâlinde üzeirnde yer alacak deneme simgesine basarak kıyafetin üzerinizde nasıl görüneceğini bir dakikadan daha az bir sürede görebiliyorsunuz. Araç tam takım ya da kostümleri deneme imkânı sunmuyor ancak ceket, gömlek ve benzerlerini hızlıca deneyebiliyorsunuz.

Yeni özelliği kullanmak için Perplexity Pro ya da Max abonesi olmanız gerekiyor. Pro abonelik planı, aylık 20 dolar (850 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. İşletmelere yönelik abonelik planı Max ise aylık 325 dolar (13 bin 815 TL) bir fiyat etiketiyle geliyor. Bu abonelik planlarından herhangi birini tercih ederseniz sanal kıyafet deneme özelliğine ek olarak daha birçok avantaj elde edebiliyorsunuz.

Pro versiyon, sınırsız gelişmiş arama yapma, cevaplarda 10 kat daha fazla alıntıya yer verme, daha kapsamlı araştırmalar yürütme, Perplexity Labs'a daha yüksek limitlerle erişim, görüntü oluşturma aracına daha yüksek sınırlarla erişim gibi özellikler sunuyor. Buna karşılık Max aboneliği ise gelişmiş video oluşturma, Comet Max asistanı, o3-pro ve Claude Opus 4.1 Thinking gibi gelişmiş yapay zeka modellerine erişim elde etmenize imkân tanıyor.

Max abonelik planı, tüm bu avantajların yanı sıra verilerinizin hiçbir şekilde eğitim amaçlı kullanılmamasını sağlıyor. Ayrıca dosya yükleme gibi işlemler söz konusu olduğunda daha yüksek limitlere sahip oluyorsunuz. Pro planın aksine Perplexity Labs'i sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu bakımdan çok daha avantajlı olduğu söylenebilir.