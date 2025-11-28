Google'dan Beklenmedik Hamle! Popüler Araca Sınırlama Getirdi

Google, geçtiğimiz günlerde en yeni yapay zeka modeli Nano Banana Pro'yu piyasaya sürdü. O zamandan bu yana modele çok fazla ilgi var. Kullanıcılar arasında hızla yaygınlaşması ise daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulmasına neden oldu. Teknoloji devi, kaynakların daha verimli kullanılması içinse daha ciddi bir sınırlama getirme kararı aldı.

Nano Banana Pro ve Gemini 3 Pro'nun Limitleri Düşürüldü

Nano Banana Pro ile günlük görsel oluşturma işlemi, günlük üç adet ile sınırlandı. Google, görsel oluşturma ve düzenleme imkânı sunan Nano Banana Pro modelinin çok yüksek talep gördüğünü belirterek limitlerin sık sık değişebileceğini belirtti. Bununla birlikte limitlerin her gün sıfırlanacağını da vurguladı.

Bu arada bu sınırlama sadece Nano Banana Pro için değil, Gemini 3 Pro için de uygulanacak. Şirket, ücretsiz kullanıcıların Gemini 3 Pro'ya erişmeye devam edebileceğini fakat günlük limitlerin Nano Banana Pro'ya benzer şekilde sık sık değişebileceğinin altını çizdi. Bu model ilk piyasaya sürüldüğünde günde beş kez kullanılabiliyordu. Yakında bu limitte de keskin düşüşler görülebilir.

Gogole AI Pro ya da AI Ultra aboneliklerine sahip olan kişiler için kullanım limitlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtelim. AI Pro aboneleri, her gün yüz adet, AI Ultra aboneleri ise beş yüz istem göndermeye devam edecek. Benzer bir adım, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan da gelmişti.

Yapay zeka şirketi, ChatGPT'ye entegre edilen özel görsel oluşturma modelini yoğun ilgiden dolayı ücretsiz kullanıcılara daha geç sundu. Ayrıca Google'ın uyguladığı kısıtlamaların bir benzeri bu araçta da söz konusu oldu. Her görsel oluşturma işlemi, iki şirketin de giderinin artmasına neden oluyor.

Bu giderlerin minimum seviyede tutulması fakat bunu yaparken ücretsiz kullanıcıların hayal kırıklığına uğramasını engellemek üzere bu tür kısıtlamalar devreye alınıyor. Sonuç olarak kullanıcılar görsel oluşturma hakkını tamamen kaybetmiyor ancak bunu sürekli gerçekleştirerek şirketlerin kaynaklarını gereksiz bir şekilde de kullanamıyor.