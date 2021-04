Perseverance Mars'ta Tuhaf Bir Kaya Buldu: NASA Tanımlayamadı

Perseverance'ın Mars'ta bulduğu tuhaf kaya merak uyandırıyor. Geçtiğimiz günlerde Perseverance gezgininin Twitter adresinden yapılan paylaşımla yayınlanan tuhaf görünümlü bir taş parçası, Mars yüzeyi hakkında yeni fikirler veriyor.

NASA'nın Perseverance gezgini, Mars'ın yüzeyinde garip bir keşif yaptı. Gezginin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, deliklere sahip bir kayanın resmi yayınladı.

Pürüzsüz, yeşilimsi bir görünüme sahip olan kaya, altındaki yazıyla bilim adamlarının şaşkın olduğunu doğruluyor. Perseverance, taşıdığı lazerle kayaya çarptı ve geçtiğimiz günden bu yana kaya hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışıyor. "Helikopter hazırlanırken, yakındaki kayaları kontrol etmekten kendimi alamıyorum" diye tweet attı.

Bu tuhaf görünümlü taş parçası, bilim ekibinin onlarca hipotez yaratmasına neden oldu. Gezgin tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 15 cm uzunluğunda. Twitter paylaşımında, "Yakından bakarsanız daha fazla bilgi edinmek için onu işaretlediğim lazer izlerinin sırasını görebilirsiniz" diyor.

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.



It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu