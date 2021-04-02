Perseverance Mars'ta Tuhaf Bir Kaya Buldu: NASA Tanımlayamadı

Perseverance'ın Mars'ta bulduğu tuhaf kaya merak uyandırıyor. Geçtiğimiz günlerde Perseverance gezgininin Twitter adresinden yapılan paylaşımla yayınlanan tuhaf görünümlü bir taş parçası, Mars yüzeyi hakkında yeni fikirler veriyor.

NASA'nın Perseverance gezgini, Mars'ın yüzeyinde garip bir keşif yaptı. Gezginin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, deliklere sahip bir kayanın resmi yayınladı.

Perseverance'ın Mars'ta bulduğu tuhaf kaya

Pürüzsüz, yeşilimsi bir görünüme sahip olan kaya, altındaki yazıyla bilim adamlarının şaşkın olduğunu doğruluyor. Perseverance, taşıdığı lazerle kayaya çarptı ve geçtiğimiz günden bu yana kaya hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışıyor. "Helikopter hazırlanırken, yakındaki kayaları kontrol etmekten kendimi alamıyorum" diye tweet attı.

Bu tuhaf görünümlü taş parçası, bilim ekibinin onlarca hipotez yaratmasına neden oldu. Gezgin tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 15 cm uzunluğunda. Twitter paylaşımında, "Yakından bakarsanız daha fazla bilgi edinmek için onu işaretlediğim lazer izlerinin sırasını görebilirsiniz" diyor.

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.



It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 31, 2021

Kayanın pürüzsüzlüğü, bir zamanlar Mars yüzeyinde akan su yüzünden aşınmış olabileceğini gösteriyor. Alternatif olarak çağlar önce Kızıl Gezegen'e yağan bir meteor parçası da olabilir. Kaya, Perseverance'ın Mars'taki geçmiş yaşamla ilişkili olabilecek organik bileşikleri aramak için lazer ve spektrometrelerle donatılmış yüksek çözünürlüklü bir kamera olan yerleşik 'SuperCam' tarafından çekildi.

Perseverance'ta yer alan bu kamera, bir kalem noktası kadar küçük hedeflerin kimyasal ve mineral yapısını 20 fitten (7 metre) daha uzak bir mesafeden belirleyebiliyor. Resme yakından bakarsanız kayanın sağ tarafında, gezici lazerinin çarptığı yerdeki minik girintileri görebilirsiniz.

Mars 2020 görevi, bir zamanlar Mars'ta yaşamın var olduğuna dair kanıt bulma amacını taşıyan ilk görevdir. Gezginin en yüksek hızı saatte 152 metredir. Dünya standartlarına göre yavaş ancak önce deltayı, ardından eski göl kıyısını ve son olarak kraterin kenarlarını geçtiği için öncekilerden daha hızlı.

Perseverance, birkaç yıl boyunca 30 adete kadar kaya ve toprak örneğini toplayacak, depolayacak ve daha sonra laboratuvarda analiz edilmek üzere Dünya'ya gönderecek. Gezici, örnekleri NASA ile Avrupa Uzay Ajansı arasında 2030'larda planlanan ortak bir görevin parçası olarak topluyor. NASA'dan bilim adamı Ken Farley, "Bu örnekleri analiz edecek bilim adamları okulda veya henüz doğmamış olabilir" dedi.