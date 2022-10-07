Persona 5, anime severler için aksiyon dolu rol yapma oyunu. Birbirinden ilginç maceralar ve hikayeler sizleri bekliyor.

Abdullah Yılmaz - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Persona 5, günümüzün Japonya'sında geçen oyun haksızlığa karşı mücadeleyi anlatmaktadır. Anime sever takipçilerimiz yolsuzluğa karşı savaştığınız bu maceraya göz atabilir. Ekibinizi kontrol edebileceğiniz oyun, efsanevi yolculukta bir lise öğrencisinin haksız yere bir suçtan dolayı iftiraya uğramasını ve bunun için verdiği mücadele ile başlamaktadır. Anime severler için harika grafikler olsa da kim oyuncular grafikleri pek beğenmemekte. Ancak birçok oyuncudan tam not aldığını söyleyebiliriz.

Persona 5 İndir

Oyun aynı zamanda müzikleri ile bütün atmosferi yansıtabilmektedir. Polislerin kovalamacası, süper güçlerin hikayesi, kullanabildiğiniz birçok araç gayet iyi bir oyun olduğunu ortaya koyuyor. Persona 5 indirme yaptığınızda ilk olrak karşınıza çıkan dezavantajları arasında Türkçe dil desteğinin olmamasıdır. Fakat, orta seviyede sistem gereksinimleri isteyen bir oyun olması ve hikayesi avantaj konumundadır.

Persona 5'in birçok eleştirmen tarafından tam not aldığını söyleyebiliriz. Oyunda bir haritanın olması da avantajlar konumunda yer alıyor. Ayrıca bir anime oyununun Japonca sesler kullanması tabii ki de olmazlar arasında.

Siz de saraylara sızmak, hayalet hırsız olmak istiyorsanız Persona 5'e bir şans verebilirsiniz. Oyunu aynı zamanda çevrim içi oynayabileceğinizi de söylemek isteriz son olarak PlayStation ve bilgisayarda oynanayabileceğinizi de belirtelim.

Persona 5 Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX-8350

Intel Core i5-3470 / AMD FX-8350 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 (2 GB) / AMD Radeon HD 7970 (3 GB)

NVIDIA GeForce GTX 680 (2 GB) / AMD Radeon HD 7970 (3 GB) Depolama: 25 GB