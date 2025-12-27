Yenilenen Hibrit Peugeot 408 ve 2008 Türkiye'de: İşte Fiyatları!

Fransız otomotiv devi Peugeot elektrikli dönüşüm hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Markanın C segmentindeki iddialı oyuncusu Puegeot 408 ve B-SUV sınıfının lider modellerinden Peugeot 2008'in nihayet merakla beklenen hibrit versiyonları Türkiye'de satışa sunuldu.

Tasarımı ve sürüş dinamikleriyle otomobil tutkunlarının beğenisini kazanan yeni modeller, 48V hibrit teknolojisiyle hem performans hem de yakıt ekonomisini bir arada sunmayı hedefliyor. İşte detaylar!

Yeni Peugeot 408 ve 2008'in Özellikleri

Peugeot'nun yeni nesil araçları 48V hibrit teknolojisine sahip eDCS6 motor seçenekleriyle Türkiye'ye ayak bastı. İşte otomobillerin öne çıkan teknik özellikleri:

Benzinli Motor: 1.2 litre PureTech Benzinli (3 silindirli)

1.2 litre PureTech Benzinli (3 silindirli) Güç: 136 HP (100 kW)

136 HP (100 kW) Tork: 230 Nm

230 Nm Elektrikli Motor: 21 kW güç, 55 Nm tork

21 kW güç, 55 Nm tork Şanzıman: 6 ileri e-DCS6 çift kavramalı elektrikli şanzıman

6 ileri e-DCS6 çift kavramalı elektrikli şanzıman Batarya: 48V Lityum-İyon 898 Wsa kapasite

Yeni Peugeot 408 ve 2008 Stellantis mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil bir hibrit sistemden güç alıyor. Söz konusu sistem 136 beygir güç üreten benzinli motor ile şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motorunun kombinasyonundan oluşuyor. Özellikle kalkış anlarında ve düşük devirlerde devreye giren elektrikli motor, benzinli üniteye destek olarak çok daha seri bir sürüş deneyimi sunuyor.

Bu teknolojinin en büyük getirisi ise şüphesiz yakıt ekonomisi. Yapılan testlere göre yeni hibrit sistem benzer özelliklerdeki benzinli motorlara kıyasla 100 kilometrede yaklaşık 1 litreye varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Ek olarak kendi kendini şarj edebilen batarya sistemi sayesinde araç harici bir şarja ihtiyaç duymadan enerjisini yolda giderken veya yavaşlarken geri kazanabiliyor.

48V Hibrit teknolojisi ayrıca düşük hızlarda ve park manevraları sırasında içten yanmalı motoru tamamen kapatarak aracın %100 elektrikli modda ilerlemesine olanak tanıyor. Bu sayede şehir içi sürüşlerin önemli bir bölümünü sıfır emisyonla ve sessiz bir şekilde gerçekleştirmek mümkün hale geliyor.

Peugeot 408 ve 2008 Hibrit Türkiye Fiyatı

Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım paketiyle ülkemize giriş yapan yeni hibrit modellerin başlangıç fiyatları da açıklandı. Araçların liste fiyatları şu şekilde:

Peugeot 2008 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 2.238.000 TL

Peugeot 408 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 2.290.000 TL

Yeni modellerin, sunduğu yakıt ekonomisi ve teknolojik özellikleriyle Türkiye pazarında nasıl bir ilgi göreceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Peki siz yeni Peugeot 408 ve 2008 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.