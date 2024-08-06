Peugeot'dan Araba Almak İsteyenlere Müjde! Sıfır Faizli Kredi Fırsatları Sizi Bekliyor

Günümüzde sıfır ya da ikinci el araba almak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Dolar kuru ve vergi oranlarına bir de yüksek faiz oranları eklenince yeni bir araba almanın hayalini kurmak bile imkansız hale geliyor. Neyse ki Peugeot, ağustos ayına özel sıfır faizli kredi fırsatlarıyla bu sorunu çözmeye kararlı. İşte detaylar!

Peugeot’dan Sıfır Faizli Kredi Fırsatları!

Peugeot'dan yeni bi araba almak isteyenlere müjde. Şirket, Ağustos 2024 boyunca geçerli olacak yeni kredi kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında; SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408 ve 508 modellerinde cazip kredi seçenekleri kullanıcıları bekliyor. Peki bu fırsatlar neler?

B-SUV Segmenti

Peugeot 2008 ve %100 elektrikli E-2008, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

C Segmenti

Peugeot 408, Allure donanımında 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, GT donanımında ise 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatları sunuyor. Peugeot 308 ve %100 elektrikli E-308 modellerinde de 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatları mevcut.

SUV Modelleri

SUV 3008, Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; GT donanımında ise 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. SUV 5008’de ise tüm donanım seviyelerinde 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Diğer Modeller

Peugeot 208 için 120 bin TL, %100 elektrikli E-208 için 160 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Peugeot 508 ise sadece tüzel müşterilere özel 130 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi teklifi ile sunuluyor.

Hafif Ticari Araçlar

Peugeot, hafif ticari araç modellerinde de cazip kredi fırsatları sunuyor. Yeni Rifter’ın otomatik şanzımanlı versiyonlarında 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; manuel şanzımanlı versiyonunda ise 130 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

Yeni Partner Van modeli de 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile tercih edilebiliyor. Yeni Expert Traveller’da tüzel müşterilere 250 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. Yeni Boxer Van modeli ise 320 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi avantajı sunuyor.