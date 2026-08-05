Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar: İlk 3'te Togg da Var

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) yeni bir rapor paylaştı. Bununla birlikte Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar belli oldu. Rapora göre Renault Boreal, zirvede yer almayı başardı. Listede ayrıca Togg, Volkswagen, Nissan, Peugeot, Chery, Hyundai ve Kia Sportage dahil pek çok markanın otomobilleri bulunuyor.

Türkiye'de Temmuz 2026'da En Çok Hangi SUV Arabalar Satıldı?

Renault Boreal: 3.031 adet Togg T10X: 2.841 adet Volkswagen Taigo: 2.402 adet Renault Duster: 1.929 adet Nissan Qashqai: 1.684 adet Hyundai Tucson: 1.615 adet Chery Tiggo 7: 1.445 adet Peugeot 2008: 1.421 adet Kia Sportage: 1.411 adet Toyota C-HR: 1.380 adet

Paylaşılan listenin ilk sırasında Renault Boreal yer aldı. Bu otomobil, 2026 yılının Temmuz ayında 3 bin 31 satış adedine ulaşarak önemli bir başarı elde etti. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, 2 bin 841 satış adedi ile ikinci sırada yer aldı. Bu otomobilleri 2 bin 402 satış adedi ile Volkswagen Taigo takip etti.

Dördüncü sırada 1.929 satış adedi ile Renault Duster, beşinci sırada ise 1.684 satış adedi ile Nissan Qashqai konumlandı. Hyundai Tucson, 1.615 satış adedi ile altıncı sırada yer aldı.Yedinci sırada 1.445 satış adedi ile Chery Tiggo 7, sekizinci sırada ise 1.421 satış adedi ile Peugeot 2008 bulunuyor. Listede ayrıca Kia Sportage ve Toyota-CHR dahil olmak üzere pek çok araba modeli de yer aldı.

Türkiye'de En Çok SUV Araba Satan Markalar Hangileri? (Ocak-Temmuz 2026)

Volkswagen: 39.093 adet Peugeot: 28.133 adet Renault: 27.272 adet Hyundai: 20.771 adet Toyota: 18.923 adet Togg: 14.844 adet Chery: 14.695 adet Kia: 14.061 adet Nissan: 12.944 adet Opel: 12.685 adet

Volkswagen, 2026 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında en çok SUV araba satan marka oldu. Almanya merkezli şirket, Türkiye'de bu dönemde 39 bin 93 adet SUV araba sattı. Bu markayı 28 bin 133 satış adediyle Peugeot takip etti. Üçüncü sırada 27 bin 272 satış adediyle Renault, dördüncü sırada ise 20 bin 771 satış adediyle Hyundai yer aldı.

Toyota, Ocak-Temmuz 2026 döneminde 18 bin 923 adet SUV otomobil sattı. Altıncı sırada 14 bin 844 satış adedine sahip olan Togg, yedinci sırada ise 14 bin 695 satış adedine sahip olan Chery bulunuyor. Listede ayrıca Kia, Nissan, Opel, Citroen, KG Mobility, Skoda, Volvo ve Fiat dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.

Ocak-Temmuz 2026'da En Çok Satılan SUV Arabalar Hangileri?

Toyota C-HR: 15.372 adet Togg T10X: 14.844 adet Renault Duster: 14.792 adet Volkswagen Taigo: 14.143 adet Peugeot 2008: 12.077 adet Nissan Qashqai: 10.267 adet Kia Sportage: 9.944 adet KG Mobility Torres: 9.891 adet Chery Tiggo 7: 9.453 adet Volkswagen Tiguan: 9.309 adet

Türkiye'de Ocak ve Temmuz ayları arasında en çok satılan SUV otomobiller listesinde Toyota C-HR zirvede konumlandı. Otomobil bu dönemde 15 bin 372 adet SUV satıldı. İkinci sırada 14 bin 844 satış adediyle Togg T10X , üçüncü sırada ise 14 bin 792 satış adediyle Renault Duster yer aldı. Bu otomobilleri 14 bin 143 satış adediyle Volkswagen Taigo takip etti.

Peugeot 2008, Ocak-Temmuz 2026 döneminde 12 bin 77 adet satıldı. Altıncı sırada 10 bin 267 satış adediyle Nissan Qashqai, yedinci sırada ise 9 bin 944 satış adediyle Kia Sportage konumlandı. Listede ayrıca KG Mobility Torres, Chery Tiggo 7 ve Volkswagen Tiguan dahil olmak üzere pek çok model yer aldı.

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde bulundurduğumda Renault Boreal'ın önemli bir başarı elde ettiğini söyleyebilirim. Haziran ayında 2 bin 160 satış adedi ile üçüncü sırada konumlanan bu otomobil, geçtiğimiz ay 3 bin 31 satış adedi ile zirvede konumlandı. Renault markasının Duster modeli ise Haziran ayında 2 bin 493 satış adedi ile ikinci sırada yer almıştı. Bu otomobil Temmuz ayında 1.929 satış adedi ile dördüncü sırada bulunuyor.