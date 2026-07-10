TV Boyutunda Oyun Monitörü Tanıtıldı! 240Hz Ekran ve Dahası

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Dell, Alienware AW3426DWM'yi tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan oyun monitörü, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Monitörde ayrıca HDMI'dan DisplartPort'a kadar birçok port mevcut.

Alienware AW3426DWM'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 34 inç

34 inç Ekran Teknolojisi: VA panel

VA panel Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3440 piksel

1440 x 3440 piksel Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Parlaklığı: 450 nit

450 nit Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Renk Gamı: %95 DCI-P3

%95 DCI-P3 Portlar: 2 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4, USB Type-A ve USB Type-C, 1 adet USB Type-B

Alienware AW3426DWM'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Alienware AW3426DWM, 34 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, VA pane lüzerinde 1440 x 3440 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı, 450 nit parlaklık ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür.

450 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir. Yüksek yenileme hızı Counter-Strike 2 ve Valorant gibi online rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. 240Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

Düşük tepki süresi sayesinde oyunlarda ve aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde önemli avantaj elde ediliyor. Bu sayede hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor ve bununla birlikte oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor. Monitör yüzde 95 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. DCI-P3 standart sRGB renk gamına göre çok daha geniş bir renk yelpazesine sahip.

Yüzde 95 DCI-P3, renklerin daha canlı görünmesini sağlıyor. Ayrıca renkler gerçeğe en yakın tonlarda görülüyor. Monitörde AMD FreeSync Premium özelliği bulunuyor. Bu özellik, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızıyla uyumlu hâle getiriyor. Ekran kartı oyunda kaç FPS gösteriyorsa monitör de yenileme hızını o değere eşitliyor. Böylece ekran yırtılması gibi sorunlar olmuyor.

Alienware AW3426DWM'de Hangi Portlar Bulunacak?

Alienware AW3426DWM'de iki adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4, USB Type-A ve USB Type-C, 1 adet USB Type-B bulunuyor. Bu arada HDMI 2.1 portu, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. DisplayPort 1.4 portu ise bilgisayardan gelen görüntüyü ekrana kayıpsız şekilde ekrana yansıtıyor. Böylece üst düzey bir deneyim elde ediliyor.

Alienware AW3426DWM Türkiye'de Satılacak mı?

Alienware AW3426DWM'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Dell markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Alienware AW3426DWM'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Alienware AW3426DWM'nin Fiyatı Ne Kadar?

Alienware AW3426DWM için 400 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 18 bin 783 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 24 bin TL civarında olabilir. Alienware AW3426DWM'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Alienware AW3426DWM'nin özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bu sayede özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. Ayrıca büyük ekranda hem film ve dizi izlemek hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olacaktır. Bunların yanı sıra HDMI 2.1'den DisplayPort 1.4'e kadar birçok portun yer almasının da önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim.