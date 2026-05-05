304.444 TL'ye Varan İndirim! Peugeot Mayıs 2026 Fiyat Listesi Yayında

Peugeot'nun Mayıs 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Bununla birlikte Mayıs ayında markanın sıfır araçlarının müşterilerle ne kadar fiyata buluşacağı netlik kazandı. Bu ay özellikle Peugeot 408 için büyük bir indirim kampanyası ön plana çıkıyor. Ayrıca Peugeot 3008 için de önemli bir kampanya bulunuyor.

Peugeot Mayıs 2026 Fiyat Listesinde Neler Var?

Peugeot'nun Mayıs 2026 için paylaştığı resmî fiyat listesinde çok sayıda otomobil bulunuyor. Bunların arasından özellikle Peugeot 408 ve Peugeot 3008 modelleri öne çıkıyor. Söz konusu otomobiller için şu anda yüz binlerce TL'lik indirim kampanyası var. Geriye kalan modeller ise normal fiyattan alıcısını bulacak.

Yeni Peugeot 408'in Fiyatı Ne Kadar?

Model Fiyat İndirimli Fiyat Fark Allure, 1.2 hibrit motor, 145 beygir güç, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman 2 milyon 570 bin TL 2 milyon 270 bin TL 300 bin TL Allure, 1.2 hibrit motor, 145 beygir, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman, cam tavan 2 milyon 654 bin 444 TL 2 milyon 350 bin TL 304 bin 444 TL GT, 1.2 hibrit motor, 145 beygir, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman 2 milyon 910 bin TL 2 milyon 745 bin TL 165 bin TL

Yeni Peugeot 408, lansmana özel önemli indirimle birlikte ön plana çıkıyor. 1,2 hibrit motorlu, 145 beygir gücündeki model, Allure donanımla 2 milyon 570 bin TL yerine 2 milyon 270 bin TL'ye geliyor. Cam tavanlı sürüm ise 2 milyon 654 bin 444 TL yerine 2 milyon 350 bin TL değerinde. Daha üst donanım olan GT, 2 milyon 910 bin TL yerine lansmana özel olarak 2 milyon 745 bin TL'ye sunuluyor.

Peugeot 3008'in Fiyatı Ne Kadar?

Model Fiyat İndirimli Fiyat Fark Allure, 1.2 hibrit motor, 145 beygir, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman 2 milyon 851 bin TL 2 milyon 649 bin TL 202 bin TL GT, 1.2 hibrit motor, 145 beygir, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman 3 milyon 259 bin TL - -

Peugeot 3008'in Allure donanımı için şu an 202 bin TL indirim kampanyası bulunuyor. Normalde 2 milyon 851 bin TL değerinde olan bu model, kampanya sayesinde 2 milyon 649 bin TL'ye satılıyor. GT donanımı içinse şu anda bir kampanya söz konusu değil. Söz konusu model, 3 milyon 259 bin TL'ye satılıyor. İndirimsiz Allure ile arasında 408 bin TL fark bulunuyor.

Peugeot E-208'in Fiyatı Ne Kadar?

Model Fiyat GT (100 kW) 1 milyon 999 bin 500 TL

Peugeot E-308'in Fiyatı Ne Kadar?

Model Fiyat GT (115 kW) 2 milyon 381 bin TL

Peugeot 2008'in Fiyatı Ne Kadar?

Model Fiyat Allure, 1.2 hibrit motor, 145 beygir, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman 2 milyon 329 bin TL GT, 1.2 hibrit motor, 145 beygir, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman 2 milyon 566 bin 500 TL

Peugeot E-2008'in Fiyatı Ne Kadar?

Model Fiyat ALLURE (115 kW) 2 milyon 201 bin 500 TL GT (115 kW) 2 milyon 308 bin 500 TL

Peugeot E-3008'in Fiyatı Ne Kadar?

Model Fiyat Allure 157 kW (210 beygir) 3 milyon 318 bin TL GT 157 kW (210 beygir) 3 milyon 514 bin 500 TL

Peugeot 5008'in Fiyatı Ne Kadar?

Model Fiyat Allure, 1.2 hibrit motor, 145 beygir, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman 3 milyon 290 bin TL GT, 1.2 hibrit motor, 145 beygir, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman 3 milyon 545 bin 500 TL

Peugeot E-5008'in Fiyatı Ne Kadar?

Model Fiyat Allure 157 kW (210 beygir) 3 milyon 502 bin TL GT 157 kW (210 beygir) 3 milyon 644 bin TL

Editörün Yorumu

Doğrusunu konuşmak gerekirse Peugeot'nun Mayıs 2026 fiyat listesi pek iç açıcı bir tablo sunmuyor. Sadece Peugeot 408 için lansmana özel iyi bir indirim bulunuyor. Mevcut rakiplerine göre indirimli fiyatın epey etkileyici seviyede olduğu söylenebilir. Elbette ki daha makul fiyatlar görmeyi herkes ister ama şu anki pazara göre bu çok da mümkün görünmüyor.