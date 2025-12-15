Şaka Değil: Formula 1 Direksiyonları Günlük Otomobillere Geliyor!

Otomobillerde yıllardır değişmeyen direksiyon tasarımı pistlerden çıkan bir fikirle bambaşka bir noktaya taşınmak üzere. Formula 1 araçlarında görmeye alıştığımız köşeli ve kompakt direksiyon yapısı artık konsept otomobillerle sınırlı kalmayabilir. Peugeot’nun yakın bir zamanda piyasaya süreceği kare direksiyon Formula 1 araçlarını aratmıyor. İşte detaylar...

Peugeot, "Square" Direksiyon Tasarımı İle Yollara Çıkmaya Hazırlanıyor!

Peugeot alışılmış tasarımların dışına çıkıyor. Marka otomobillerinin tasarımında yaptığı radikal değişiklikleri iç mekalarına da taşımıştı. Bu noktada direksiyonlar oldukça ilgi çekmişti zira kare ve küçük direksiyon anlayışını benimseyen marka piyasada uzun zamandır "yarış direksiyonu hissiyatı" isteyen kullanıcıların istediği ürünü vermişti.

Bu noktada Fransız üretici işleri bir adım daha ileri taşımaya kararlı. Zira sadece şekli değil direksiyonun çalışma mantığını da kökten değiştirecek yeni bir teknolojiyle sürüş deneyimini baştan tanımlamayı hedefliyor.

Peugeot’nun üzerinde çalıştığı Hypersquare direksiyon ise klasik yuvarlak formdan tamamen kopan yapısıyla ilk bakışta dikkat çekiyor. Köşeli ve kompakt tasarıma sahip bu direksiyon sürücünün ellerini doğal olarak konumlandırmasına imkân veren girintiler ve entegre kontrol alanlarıyla çevreleniyor.

Direksiyonun üst bölümünde yer alan açıklıklar hem ergonomiyi artırıyor hem de sürüş sırasında başparmakların sürekli doğru noktada kalmasını sağlıyor. Formula 1 ve hypercar dünyasında görmeye alıştığımız bu yaklaşım Peugeot’nun yorumuyla daha sade ve günlük kullanıma uygun hale getirilirken markanın “küçük direksiyon, daha net kontrol” felsefesini de en uç noktaya taşıyor.

Yeni nesil direksiyonun 2027 itibariyle yeni Peugeot modellerinde yer alması bekleniyor. Peki siz bu direksiyon tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...