Pfizer CEO'su, Aşı Hakkında Yanlış Bilgi Yayanları Suçlu Olarak Nitelendirdi

Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşı hakkında yanlış bilgi yayanlar ile ilgili oldukça sert sözler söyledi. Bourla, aşılar ile ilgili yanlış bilgi içeren ifadeleri yayan kişileri suçlu olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamaya ile ilgili detaylar haberimizde.

Pfizer, Aşı Hakkında Yanlış Bilgi Yayanlara İlişkin Açıklama Yaptı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Pfizer CEO'su Albert Bourla, yeni tip koronavirüs aşıları ile ilgili yanlış bilgi yayan kişileri suçlu olarak nitelendirdi. Bourla, yaptığı açıklamada, "Suçlular çünkü kelimenin tam anlamıyla milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldular" şeklinde konuştu.

Albert Bourla, çok küçük bir grup insanın COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgi yaydığını söyledi. Pfizer CEO'su Bourla, "Bazı kişiler, insanların duygularıyla oynayarak para kazanmak istiyor. Halkın korkusundan yararlanmak ve bundan çıkar sağlamak için komplo teorileri üretiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Bourla tarafından yapılan açıklama, Kaiser Aile Vakfı (KFF) tarafından gerçekleştirilen anketin hemen ardından geldi. KFF tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre her 10 ABD'li vatandaştan 8'i yeni tip koronavirüs ya da aşıları hakkında en az bir yanlış bilgiye inanıyor.

ABD merkezli ilaç şirketinin CEO'su Albert Bourla, hayatın ne zaman normale dönebileceğine ilişkin bir açıklamada bulundu. Bourla, insanlar koronavirüs aşısı olması durumunda hayatın normale dönebileceğini söyledi. Bourla, "Normal yaşam biçimi ile mevcut yaşam biçimi arasında yer alan tek şey, aşı konusunda tereddüt etmektir” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'de toplamda 432.111.860 doz COVID-19 aşısı yapıldığını ve yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlasının tamamen aşılandığını söyledi. CDC, 223.944.369 kişinin en az bir doz aldığını, 194.001.108 kişinin ise çift doz aşı yaptırdığını ifade etti.

İlaç şirketi Pfizer, geçtiğimiz günlerde güçlendirici olarak da nitelendirilen üçüncü dozun tüm yetişkinler için uygulanabilmesi için FDA'dan onay istedi. The New York Times tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu koronavirüs aşısının üçüncü dozu için yapılan başvuru bu ay içerisinde kabul edilebilir.

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı olan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, kronik sağlık sorunu ya da iş nedeni ile yüksek bulaşma riski ile karşı karşıyaysa üçüncü doz yaptırabiliyor. Geçtiğimiz ay FDA, daha önce Moderna veya Johnson & Johnson aşısını yaptıran kişilerin takviye dozu olarak Pfizer yaptırabileceğini belirtmişti.