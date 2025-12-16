Sevilen PlayStation Oyunu Xbox İçin de Yayınlanacak

S-GAME tarafından hem geliştirilen ve hem de yayınlanacak olan Phantom Blade Zero, 2023 yılının Mayıs ayında duyurulmuştu. PC ve PlayStation 5 için çıkması aksiyon-rol yapma oyunu, son gelen bilgilere göre Sony konsoluna özel kalmayacak. Xbox Series sahibiyseniz, umutlar tükenmiş değil. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Phatom Blade Zero, Kalıcı PlayStation 5 Özel Oyunu Olmayacak

The Order olarak bilinen güçlü bir örgüt için çalışan Soul isimli bir elit suikastçı rolüne bürüneceğimiz oyunda, örgütün piskoposunun ölümünün arkasındaki komployu ortaya çıkartmaya çalışacağız. Yayınlanan fragmanları ve oynanış videoları ile yoğun bir ilgiyi toplamış olan Phantom Blade Zero için çıkış tarihi, The Game Awards sırasında yayınlanan son fragman ile duyurulmuştu. Aynı fragmanın sonunda karşımıza çıkan ibare, oyunun Sony konsoluna en aşağı bir yıllığına özel olacağını ortaya koydu.

Yani buradan da anlayabileceğimiz üzere, konsol tarafında PlayStation 5 için özel olarak geliştirilen bir oyun olmayacak. Black Myth: Wukong ve Silent Hill 2 örneklerinde olduğu gibi, belirli bir süre sonra Xbox Series platformuna da adım atacak. Ne var ki bunun için, 9 Eylül 2026 yılında çıkacağını göz önünde bulunduracak olursak, 2027 yılının Eylül ayına kadar beklemek gerekecek.

Oyuncuların yoğun ilgisi göz önünde bulundurulduğunda, elbette tek bir konsolla sınırlı kalmasının pek de mantıklı olmayacağını söyleyebiliriz. Farklı platformlar genelinde daha geniş kitlelere ulaştırılması isteği, geliştiricileri ve yayıncıları bu tür kararlar almaya itebiliyor. Her ne kadar çıkışının üzerinden geçecek en az bir yıl boyunca böylesi bir adım atılamayacak olsa da er ya da geç, başta Xbox Series olmak üzere farklı platformlarda da görebileceğiz.