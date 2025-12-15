Ücretsiz STALKER 2 İçeriği Geliyor! Peki Yenilikler Neler?

GSC Game World, oldukça zorlu bir geliştirilme sürecinin ardından geçtiğimiz yıl içerisinde oyuncular ile buluşan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'ın yeni içeriklerini bekleyen oyunculara müjdeli haberi verdi. Yarın itibarıyla yayınlanacak olan güncelleme ile sekiz görev ile yeni bir hikaye dizisi, yedi yeni bölge, kendisine özgü geçmişi ve hikayeleri ile altı yeni karakter, silah ve yeni bir merkez ile oyunun içeriği bir hayli genişleyecek.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Oyuncuları İçeriğe Boğulacak

Geliştirilme aşamasında olduğu 2010 yılında duyurulmuş olan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, birkaç yıl sonra sürpriz bir şekilde iptal edilmişti. Ancak 2018 yılında projeye geri dönülmüştü. Aradan geçen altı yıllık süreçte de Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan büyük ölçüde etkilenmiş olmasına rağmen GSC Game World, oyunu oyunculara sunmayı başarmıştı. Geçtiğimiz ay itibarıyla PlayStation 5 platformuna da gelmesinin ardından, içerik desteğine tam gaz devam ediliyor. Resmi duyuru ile 16 Aralık 2025 Salı günü, yani yarın, ücretsiz bir içerik güncellemesi yayınlanacak.

Güncellemenin dikkat çeken yönü, yeni bir hikayenin oyuna ekleniyor olması. Haritanın batısındaki Malachite yakınlarında yaşanan garip olayların ardından gönderilen araştırma grupları, iletişimlerini kesen ve iz sürücülerin baş ağrıs, burun kanaması ve yanılsama yaşadıkları bir sinyalin varlığını keşfediyorlar. İyi bir bilimsel araştırmacı olsa da Profesör Medulin, söz konusu radyo sinyali hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Dolayısıyla araştırmaya Banzai olarak siz de dahil oluyorsunuz. Ne var ki bir tersliğin yaşanması fazla zaman almıyor.

Hikaye içeriğinin yanı sıra, Fairy Tale Pioneer Camp ve Old Mine olmak üzere iki yeni mekan, GP37 tüfeğinin modifiye edilmiş versiyonu olduğu söylenen ve susturucu ile düşük yakınlaştırma oranına sahip dürbün takılı GP37V2 ve Burn Forest dolaylarında yeni bir merkez sizi bekliyor. Her ne kadar nüfus yoğunluğu fazla olmasa da teknisyen, tüccar, doktor ve rehber ile karşılaşacaksınız. Ayrıca istirahat edebileceğiniz ve zulalama yapabileceğiniz özel bir nokta da bulunuyor.

Son olarak, Car Dump, Army Warehouses, City Boiler Room, Malachite ve yakınlarındaki Rail Depot ve Volkhov SAM mekanlarına da iz sürücülerin geri döndükleri söyleniyor.