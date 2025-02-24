Phasmophobia Konsol Oyuncularına Müjde! Beklenen Özellik Nihayet Geldi

Geçen ay 2025 planlarını açıklayan Kinetic Games, Phasmophobia için harita yenilemeleri, yeni hayalet avı ekipmanları, sezonluk etkinlikler ve hatta yepyeni bir mekan müjdesi vermişti. Şimdi konsol oyuncuları da PS5 ve Xbox'ta Spirit Box, Ouija Board ya da Monkey Paw gibi ekipmanlarla sesli komutlarla hayaletlerle "sohbet" edebilecek.

Ekim'de erken erişimden çıkan oyun, konsolda bu özelliği olmadan piyasaya sürülmüştü ve PC oyuncuları bu özelliği uzun süredir kullanıyordu, ancak konsol sürümü Ekim 2024'te piyasaya sürüldüğünde bu özellik eksikti. Ama artık konsolcular da bu korku dolu deneyime tam anlamıyla katılabilecek.

Kinetic Games'in İddialı Planları

Geleceğe baktığımızda Kinetic Games'in 2025 için oldukça iddialı projeleri mevcut. Örneğin, Bleasdale Farmhouse ve Grafton Farmhouse gibi mevcut haritaların yeniden tasarlanması planlanıyor. İlaveten Sound Recorder gibi yeni ekipmanlar eklenerek oyun deneyimi zenginleştirilecek.

Sezonluk etkinlikler, özellikle Easter, Halloween ve Holiday dönemlerinde oyunculara özel içerikler sunacak. Yeni bir küçük harita da 2025'te oyuncularla buluşacak.

Şirket geçtiğimiz ay bir yol haritası yayınladı ve bu planlar arasında harita düzenlemeleri, yeni hayalet avcılığı ekipmanları, heyecan verici sezonluk etkinlikler ve yepyeni bir mekan yer alıyor.