Philips Aşırı Ucuz Monitörünü Tanıttı! 144Hz Yenileme Hızı Var

Philips kısa süre önce 24B2N2200G isimli yeni monitörünü tanıttı. Yeni model 23.8 inç ekran boyutları, 144Hz yenileme hızı ve düşük fiyat gibi dikkat çeken özelliklerle bizleri karşılıyor. İşte merak edilen detaylar!

Philips 24B2N2200G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 23.8 inç

Panel Tipi: IPS

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 144Hz

Parlaklık: 350 Nit

Kontrast Oranı: 1500:1

Piksel Yoğunluğu: 93 PPI

Mavi Işık Filtresi: Zararlı mavi ışığı azaltıyor

DC karartma teknolojisi​: Göz yorgunluğunu minimum düzeyde tutuyor

Bağlantı Noktaları : HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ve VGA

Ses: İki adet hoparlör

Philips 24B2N2200G monitörü, 23.8 inç boyutunda, FHD çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip IPS panelle geliyor. Bu ekran teknolojisi TN panellere kıyasla daha canlı ve gerçekçi renkler sunuyor. Aynı zamanda daha uzun ömürlü ve dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Monitör, 16:9 görüntü oranıyla ve 93 PPI piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkıyor. Ayrıca 1500:1 kontrast oranına ve 350 nit parlaklığa sahip. Bunları biraz daha açarsak, 93 PPI değeri 23,8 inç boyutlarındaki bir ekran için orta seviyede kabul edilebilir.

Yani piksel yoğunluğu arttıkça görüntüler daha keskin ve detaylı hale geliyor. Bu nedenle 93 piksel yoğunluğu günlük kullanım ve oyunlar için yeterli olsa da daha yüksek PPI sunan ekranlara kıyasla keskinlik ve netlik konusunda bir miktar geride kalabilir. 350 nit değeriyse monitörün giriş segmente hitap ettiğini göz önüne alınca yeterli seviyede bir parlaklık diyebiliriz.

Üründe ekranın yaydığı yüksek enerjili ve gözü yoran mavi ışığı azaltarak daha konforlu bir kullanım sunan bir mavi ışık filtresi mevcut. Ayrıca yine göz sağlığınızı ön planda tutan DC karartma teknolojisi de yer alıyor. Bu özellik ise düşük parlaklık seviyelerinde bile ekrandaki titremeyi büyük ölçüde ortadan kaldırarak göz yorgunluğunuzu en aza indirmeye yardımcı oluyor.

Philips 24B2N2200G Fiyatı Ne Kadar?

Philips, yeni bütçe dostu monitörü 24B2N2200G modelini Çin pazarı için 649 Yuan (yaklaşık 4.250 TL) fiyat etiketiyle duyurdu. Ülkemizde markanın çok sayıda monitörünün satıldığını düşündüğümüzde yeni modelin ilerleyen dönemde Türkiye'de de satışa sunulma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Editörün Yorumu

Philips 24B2N2200G, monitöre çok fazla bütçe ayırmak istemeyen kullanıcılar için oldukça önemli bir alternatif olacak diyebilirim. Göz sağlığına yönelik teknolojileri, 144 Hz yenileme hızı ve Full HD çözünürlüğüyle bulunduğu segmente göre kaliteli özellikler sunuyor diye düşünüyorum.