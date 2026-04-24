Philips'in Yeni Monitörü Tanıtıldı! 4K Çözünürlük, 120 Hz Yenileme Hızı

Geçtiğimiz günlerde 24B2N2200G isimli yeni monitörünü piyasaya süren Philips, şimdi yine yeni bir modelle karşımıza çıktı. Öyle ki 27E2F7901D model numarasına sahip 27 inç monitörünü duyurdu ve satışa sundu. Peki Philips 27E2F7901D monitörün özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Philips 27E2F7901D Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

Panel Türü: IPS

Çözünürlük: 3840 x 2160 piksel (4K)

Yenileme Hızı: 120 Hz

En-Boy Oranı: 16:9

Piksel Yoğunluğu: 163.18 PPI

Parlaklık: 450 nit

Tepki Süresi: 4 ms (GtG) / 1 ms (MPRT)

Görüş Açısı: 178 derece

Renk Derinliği: 10-bit (1.07 milyar renk)

Renk Gamı: %100 sRGB, %99,3 DCI-P3

HDR Desteği: DisplayHDR 600

Görüntü Teknolojileri: SmartImage Premium, Adaptive Sync

Göz Koruma: SoftBlue düşük mavi ışık, Flicker-Free

Çoklu Görüntü: PBP / PIP

KVM: Var (USB-C1 / USB-C2)

Bağlantı Noktaları: 1x DP 1.4, 1x HDMI 2.0, 4x USB-A, 2x USB-C

VESA Desteği: Var (100 x 100 mm)

Yükseklik Ayarı: 130 mm

Dikey Kullanım (Pivot): Mümkün

Ağırlık (Standlı): 5,50 kg

Ağırlık (Standsız): 4,17 kg

Toplam Ağırlık (Kutu ile): 9,60 kg

Philips 27E2F7901D, 27 inç boyutunda IPS bir ekrana sahip. 4K çözünürlük sunan bu panel, 450 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. Bu sayede oldukça kaliteli ve akıcı bir görüntü sunan monitör, inç başına 163,18 piksel sunuyor. Ayrıca tepki süresi 4 ms olsa da 1 ms hissi verebiliyor.

Bununla birlikte DisplayHDR 600 desteği sayesinde daha parlak ve canlı görüntüler sunarken, 10-bit (1,07 milyar renk), %100 sRGB ve %99,3 DCI-P3 desteği de bulunuyor. Böylece daha geniş renk aralığı sayesinde görüntüler daha doğru, daha canlı ve daha gerçekçi görünüyor.

Monitörün SmartImage Premium ve Adaptive Sync teknolojilerine sahip olduğunu da belirtelim. SmartImage Premium, ekrandaki içeriğe göre (film, oyun vb.) görüntü ayarlarını otomatik olarak optimize ederken, Adaptive Sync ise ekran yenileme hızı ile ekran kartını senkronize ederek yırtılma (tearing) ve takılmayı azaltıyor.

Özellikle uzun süre ekrana bakıyorsanız bu monitörün düşük mavi ışık ve flicker-free özellikleri sunduğunu da söylemek gerekiyor. Bu teknolojiler, zararlı mavi ışığı azaltarak göz yorgunluğunu düşürürken, ekran titreşimini ortadan kaldırarak göz ve baş ağrısını azaltıyor.

Öte yandan 1x DP 1.4, 1x HDMI 2.0, 4x USB-A ve 2x USB-C bağlantı seçenekleri sunan Philips 27E2F7901D, VESA desteğine de sahip. Yani arkasındaki 100x100 mm montaj alanı sayesinde monitörü bir kola sabitleyebilir veya standını kullanarak masa üzerine yerleştirebilirsiniz.

Son olarak monitörün ağırlığı standlı kullanımda 5,50 kilogram, standsız kullanımda ise 4,17 kilogram. Kutu içeriğiyle birlikte toplam ağırlık ise 9,60 kilogram seviyesinde.

Philips 27E2F7901D Kimlere Göre?

Philips 27E2F7901D, yüksek görüntü kalitesi ve renk doğruluğu arayan kullanıcılara hitap ediyor. Grafik tasarım, video düzenleme ve fotoğraf işleriyle uğraşanlar için oldukça ideal bir model. Aynı şekilde 4K çözünürlükte film ve dizi izlemek isteyenler de bu monitörden fazlasıyla memnun kalacaktır.

Ancak sadece internetten haber okumak veya sosyal medyada gezinmek gibi basit işler için fazla kalabilir. Oyun tarafında ise 120 Hz yenileme hızı çoğu kullanıcı için yeterli olsa da rekabetçi oyunlarda 240 Hz gibi daha yüksek yenileme hızına sahip modeller daha iyi olacaktır. Bu nedenle Philips 27E2F7901D, rekabetçi oyuncular için en uygun tercih olmayabilir.

Philips 27E2F7901D Fiyatı Ne Kadar?

Philips 27E2F7901D modelinin fiyatı 3 bin 999 yuan olarak açıklandı. Güncel kur üzerinden hesaplandığında bu rakam yaklaşık 585 dolar, yani 26 bin 400 TL seviyesine denk geliyor. Peki Philips, bu yeni monitörünü ülkemizde satar mı?

Philips 27E2F7901D Türkiye'de Satılır mı?

Philips, Türkiye’de en çok monitör satan markalardan biri ve hâlihazırda geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ancak 27E2F7901D modelinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu an için netlik kazanmış değil. Yine de böyle bir ihtimal bulunuyor. Olası bir satış durumunda ise fiyatı vergilerle birlikte 40-50 bin TL bandını bulabilir. Kesin bir bilgi olmadığı için Philips’ten gelecek resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

Editörün Yorumu

Philips 27E2F7901D, gerçekten iddialı özelliklere sahip bir model. Özellikle 4K çözünürlük, sunduğu görüntü teknolojileri ve tepki süresiyle oldukça başarılı bir monitör gibi görünüyor. Günün büyük bir kısmını ekran başında geçiriyorsanız ve sık sık dizi ile film izliyorsanız, bu monitör ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek bir seçenek gibi duruyor.