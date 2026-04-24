Lenovo'nun 16 GB RAM'li Oyun Telefou Yolda! 8.000 mAh Bataryası Var

Lenovo, Legion Y70 isimli oyun telefonu üzerinde çalışıyor. Paylaşılan görsel ile birlikte Legion Y70'in batarya kapasitesi belli oldu. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefonda ayrıca sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü bir işlemci bulunacak. Böylece kaliteli grafiklere sahip oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Lenovo Legion Y70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Teknolojisi: 144Hz

İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü Snapdragon işlemci

RAM: 16 GB'a kadar

Batarya: 8.000 mAh

Ana Kamera: 50 MP

Lenovo Legion Y70'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Lenovo'nun yeni telefonu, 6,6 inç civarında bir ekrana sahip olacak. Cihaz ayrıca 2K çözünürlük 144Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modelinde ise 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda OLED ekran ve 1500 nit civarında bir parlaklık yer alabilir.

OLED ekranda siyahların tam anlamıyla siyah olduğunu belirtelim. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Lenovo Legion Y70'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Legion Y70'de 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. 2022 yılında piyasaya sürülen aynı isimli modelde 5.100 mAh batarya kapasiteis ve 68W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 68W veya üzeri bir şarj hızı görebilriiz.

Lenovo Legion Y70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Legion Y70, sekiz çekirdekli çok güçlü bir Snapdragon işlemcine sahip olacak. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak önceki modelde Snapdragon 8+ Gen 1 tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunabilir. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce Xiaomi 17 serisi, Samsung Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Söz konusu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek verimlilikte çalışıyor hem daha yüksek performans sunuyor.

Lenovo Legion Y70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Legion Y70, 19 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan önceki model, 2022 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

Lenovo Legion Y70 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion Y70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Legion Y70 2026'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Lenovo Legion Y70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2022'de tanıtılan Legion Y70 için 434 dolar (19 bin 540 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefon, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 460 dolar (20 bin 711 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu endenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo Legion Y70'in özellikleri dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya bile gerek kalmayacak. Bence bu özellikle seyahatlerde öenmli bir avantaj sağlayacak.

Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızının da oldukça önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum çünkü bu sayede akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.