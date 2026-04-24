BİM Uygun Fiyatlı Android Telefon Satıyor! 120Hz Ekranı ve 5.000 Pili Var

BİM gıda dışı ürünlerin satışına devam ediyor. Zincir market son olarak teknik özellikleriyle giriş segmente hitap eden uygun fiyatlı bir telefonu satmaya başladı. Peki cihazın ismi ne ve kullanıcılara neler sunuyor? İşte detaylar!

BİM'de OMIX O1 Icon Telefonun Fiyatı Ne Kadar?

BİM, OMIX O1 Icon modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonunu 10.900 TL’den satışa sundu. Bununla birlikte kullanıcılar daha düşük özelliklere sahip OMIX O1 Neo modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümünü de 8.450 TL’den satın alabiliyorlar.

OMIX O1 Icon Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: LCD

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ana Kamera: 64 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 5000 mAh

Şarj Hızı: 33W

İşlemci: MediaTek Helio G100

Parmak İzi: Var

Yüz Tanıma: Var

NFC: Var

Garanti: 2 Yıl

OMIX O1 Icon Ekran Özellikleri Neler?

OMIX O1 Icon modelinde 6,78 inç boyutlarında, 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan LCD bir ekran mevcut. Kullanıcılar yüksek yenileme hızlarıyla birlikte daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorlar.

Bununla birlikte 1080 x 2460 piksel çözünürlüğü de giriş segment bir telefon olduğunu düşündüğümüzde gayet yeterli diyebiliriz. Yani görüntüleri keskin ve net bir şekilde görme imkanınız olacak.

OMIX O1 Icon İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda MediaTek Helio G100 işlemcisi kullanılıyor. Bu yonga seti 6 nm mimariyle üretildi. Bunu biraz daha açarsak 7 nm teknolojili işlemcilere kıyasla daha az ısınıyor ve güç tüketiyor. Bununla birlikte Redmi Note 14 Pro 4G ve OPPO A6 Pro gibi telefonlara da güç veriyor.

İşlemcinin oyun performansına baktığımızda genel olarak yeterli bir performans sunduğunu söylemek mümkün. Örneğin bu yonga setini kullanan Infinix Note 50 üzerinde yapılan testlerde Genshin Impact oyununun düşük ayarlarda yaklaşık 40 FPS seviyesinde çalıştığını görüyoruz. Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Exynos 2600 gibi amiral gemisi donanımları kadar olmasa da oyunları düşük ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

OMIX O1 Icon Kamerası Nasıl?

Modelde 64 megapiksel, 5 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklü üç adet kamera mevcut. Önde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor. Hatta ürünün arka kamera tasarımının iPhone 16 Pro Max'e benzediğini söyleyebiliriz.

OMIX O1 Icon Bataryası Nasıl?

Cihazda 5.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Bu pil 33W hızında şarj desteği sunuyor. Bu değerler giriş segmentte yer alan bir akıllı telefon için genel olarak yeterli seviyede diyebiliriz. Yani cihaz hem günlük kullanımda uzun süre dayanabilecek bir pil ömrü sunuyor hem de hızlıca şarj olabiliyor.

Editörün Yorumu

OMIX O1 Icon modelinin akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Özellikle 120Hz ekranı, MediaTek Helio G100 işlemcisi ve 33W destekli 5.000 mAh'lik bataryası giriş segmentte çok fazla göremediğimiz özellikler diyebilirim.