Fiyatı Gereksiz Yüksek Oyun Bedava Dağıtılacak! Tarih Verildi
Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyun açıklandı. Peki, oyuncuları nasıl bir yapım bekliyor? İşte merak edilen bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyunun Oddsparks: An Automation Adventure olacağını açıkladı.
- Bu oyun, 30 Nisan 2026 tarihinde tüm oyuncular tarafından hiçbir ücret ödenmeden alınabilecek. 7 Mayıs 2026 tarihinde ise bu fırsat sona erecek.
- İnşa etme oyunları arasında yer alan yapım normalde 459 TL'ye satılıyor.
Epic Games, Doomblade isimli yeni ücretsiz oyunu tüm oyuncuların erişimine açtı. Bununla birlikte haftaya hangi oyunu bedava dağıtacağını da açıklığa kavuşturdu. Şirket, gelecek hafta normalde neden bu kadar yüksek fiyata sahip olduğunu sorgulayacağınız bir oyunu hiçbir ücret ödemenize gerek kalmadan almanızı mümkün kılacak.
Epic Games Haftaya Hangi Oyunu Ücretsiz Verecek?
Epic Games, gelecek hafta Oddsparks: An Automation Adventure isimli oyunu ücretsiz olarak sunacak. Bu oyun, 30 Nisan 2026 Perşembe günü tüm kullanıcıların erişimine açılacak. Normalde ise 459 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bilindiği üzere platformda normalde çok gelişmiş oyunların fiyatı bile epey düşük ancak bu yapım nispeten basit diyebileceğimiz bir oynanışa sahip. Buna rağmen oyunu oynayabilmek için epey yüksek bir meblağ ödemeniz gerekiyor.
Bu arada şirket sadece bu oyunu vermekle sınırlı kalmayacak. Söz konusu yapıma ek olarak Firestone için de önemli bir fırsat sağlanacak. Ücretsiz oyun kampanyası gibi bu fırsat da 30 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak ve normalde 100 dolar (4 bin 502 TL) değerinde bir oyun paketini bedava alabileceksiniz.
Oddsparks: An Automation Adventure Nasıl Bir Oyun?
Oddsparks: An Automation Adventure, Spark adı verilen sevimli yaratıklarla lojistik ağ kurmaya dayanıyor. Eşyaları Spark'lar taşıyor. Hangi Spark'ın nereye gideceğini, hangi yolu kullanacağını ve benzeri durumları tamamen siz düşünüyorsunuz. Sadece üretim odaklı hareket etmek yetmiyor. Bununla birlikte süreci de doğru yönetebilmeyi gerektiriyor.
Oddsparks: An Automation Adventure Fragmanı
Oddsparks'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5 / AMD FX-6300
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GTX 970 / Radeon RX580
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Oddsparks: An Automation Adventure'ı Kimler Severek Oynar?
Oddsparks: An Automation Adventure, çok fazla karmaşık olmayan, çok aşırı müdahalenizin olmadığı, reflekslerin geri planda kaldığı yapımları sevenlere hitap ediyor. Tabii, daha çok Valorant tarzı yüksek tempolu oyunlar oynama eğilimindeyseniz bu tür bir yapım büyük olasılıkla ilginizi çekmeyecektir. Hatta çok fazla sıkıcı da bulabilirsiniz.
Editörün Yorumu
Oddsparks: An Automation Adventure'ın herkese hitap edecek bir oyun olmadığını düşünüyorum. Tabii, henüz bu türde hiçbir oyun oynamadıysanız Epic Games tarafından ücretsiz olarak sunulmaya başlandıktan sonra oyunu denemenizde fayda var. Bu sayede oyunun size göre olup olmadığını da anlayabilirsiniz.