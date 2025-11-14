Philips'ten Bütçe Dostu Tablet Geliyor! Dev Batarya ve Dahası

Philips'in yeni bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Pad Air olarak isimlendirilen tabletin özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre bütçe dostu Android tablet yüksek çözünürlüklü ekran ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Peki, Philips Pad Air neler sunacak?

Philips Pad Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgliere göre Philips Pad Air'in 90Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunacağı iddia edildi. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Philips T7310'da LCD ekran, 1200 x 1920 piksel çözünürlük ve 11 inç ekran büyüklüğü tercih edilmişti. Yeni tablette hangi ekran teknolojisinin kullanılacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Philips'in yeni Android tableti gücünü Unisoc T606 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.6 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Bu işlemci sosyal medya kullanma, internette gezinme ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunları oynama gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunuyor.

Pad Air'de 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Tablet ayrıca 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile tabletin uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Pad Air 18W hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek. Peki, Philips'in yeni tableti ne zaman çıkacak?

Philips Pad Air Ne Zaman Tanıtılacak?

Philips Pad Air'in 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte Android tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten ötürü tabletin farklı tarihte farklı özelliklerle gelebileceğini belirtelim.