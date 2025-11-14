iPhone 16e'ye Benzeyen Ucuz Android Telefon Geliyor

Nubia'nın yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. S2R olarak isimlendirilen Android telefonun görüntüleri sızdırıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Sızdırılan görüntüye göre S2R, iPhone 16e'ye benzeyecek. Android telefonda ayrıca özel bir burton da bulunacak.

Nubia S2R'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden Nubia S2R'nin görüntüleri paylaşıldı. Görsellere göre telefon iPhone 16e'ye benzeyecek. Android telefonun arka yüzeyinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Arka yüzeyde Nubia logosu bulunacak. Ön yüzeyde ise bir adet kamera yer alacak. Görüntülere baktığımızda telefonun sağ tarafında ses ve güç butonlarının yanı sıra özel bir butonun yer alacağını görüyoruz. Bu özel butonun kamera deklanşörü işlevini üstleneceği veya özelleştirilebilir bir kısayol olacağı tahmin ediliyor.

Bütçe dostu Android telefonun sol tarafında SIM kart yuvası konumlanacak. Sızdırılan görsellere göre Nubia S2R çok şık bir tasarıma sahip olacak.Görselde telefonun yeşil renge sahip sürümü yer alıyor. Renk seçeneklerine dair bir bilgi paylaşılmadı ancak birden fazla seçenek ile satışa sunulması bekleniyor.

Nubia S2R'nin teknik özelliklerine dair henüz herhangi bir bilgi mevcut değil. Dolayısıyla telefonun gücünü hangi işlemciden alacağı bilinmiyor. Kısa süre önce tanıtılan Nubia V80 Design'da sekiz çekirdekli Unisoc T7280 işlemcisi tercih edilmişti. Telefon ayrıca 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise yalnızca 256 GB seçeneği bulunuyor.

Nubia V80 Design'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 22.5W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. 191 gram ağırlığındaki telefon, LCD ekran üzerinde 900 x 1940 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Nubia S2R de benzer teknik özelliklere sahip olabilir. S2R'ye dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.