Photoshop Tasarımlarınızı Sıkıcı Olmaktan Çıkaracak Yenilikler Yolda

Photoshop daha önce yapay zekâ araçlarının entegre edildiği bir tasarım programı haline gelmişti. Özellikle "Generative Fill" özelliği, bir görselde istenmeyen nesneleri silmekle kalmıyor, yalnızca birkaç kelime ile sahneye yeni objeler veya dokular ekliyordu. Adobe, Photoshop'un çok daha kapsamlı çalışması için yeni yapay zekâ araçları ekledi ve mevcut olanı güçlendirdi. Dahası, iOS'tan sonra Android cihazlar için de kullanıma açıldı. Artık her iki platform kullanıcısı da akıllı telefonundan tasarım yapabilecek.

Tasarımcılar artık tekrar eden, ufak tefek olmasına rağmen yine de vakit alan özellikleri tamamen yapay zekâya emanet edebilecek. Proje yönetiminden görsel tasarıma kadar pek çok özelliğin bulunduğu Photoshop güncellemesinin detaylarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Photoshop Güncellemesi Beta İçerikleri

Bazı özellikler şu an Photoshop Beta sürümünden erişilebilir konumda ve geri bildirimlerden sonra kamuya açılacak. Photoshop Beta özelliklerinin başında Projeler, Uyumlu Hale Getirme ve Kayıpsız Büyütme gibi yapay zekâ destekli araçlar yer alıyor.

Kayıpsız Bütüme (Generative Upscale)

Düşük kaliteli görselleri basım aşamasına taşımak artık çok kolay. Bir görseli sosyal medyaya veya basıma hazır hale getirmek istiyorsanız 8 megapiksele kadar çözünürlük artırımı sağlayan Generative Upscale aracını kullanabilirsiniz. Bu özellik, Photoshop topluluğunun en çok talep ettiklerinden biriydi.

Photoshop Projeler Özelliği

Dosyalarınızı geleneksel olarak kayıt etme adımını ortadan kaldıran Projeler özelliği, tüm dosyaların tek bir alanda toplanmasını sağlıyor. Bu daha çok ajansların işine yarayacak çok kullanışlı bir özellik. Dosyaları bir dizinde manuel olarak isimlendirip paylaşmaya gerek kalmadan herkesin erişim almasını sağlıyor.

Uyumlu Hale Getirme Aracı

Bir sahneye obje eklediğinizde çoğunlukla "Rengi Uydur" seçeneğini kullanarak objenin adapte olmasını sağlayabiliyorsunuz. Harmonize özelliği, gelişmiş yapay zekâ sayesinde objelerin ışık, gölge ve tonlarını sahneyle uyumlu hale getiriyor. Sadece birkaç tıklamayla rengi uydurabiliyorsunuz.

Nesne Kaldırma Aracı Geliştirildi

İstenmeyen nesneleri kaldırmanızı sağlayan Remove Tool, sadece objeyi kaldırmakla yetinmeyip, silindiğinde ortaya çıkan boşluğu da uygun bir şekilde kapatıyor. Daha önceden ince ayar yapılması gereken veya aracın tekrar tekrar kullanılmasına sebep olan uyumsuz sahne adaptasyonları sıklıkla tasarımcının karşısına çıkıyordu.

Photoshop, tüm bu özellikleriyle tasarımcıların zamandan tasarruf etmesini ve artık basit ama yine de tasarımı yavaşlatan işleri ortadan kaldırıyor. Özellikle ajanslarda çalışan ve aciliyeti yüksek işlerle çok sık boğuşan kullanıcılar, pek çok işi otomatik hale getirecek.

Photoshop Beta Sürümü Nasıl İndirilir?

Masaüstünde Photoshop Beta uygulamasını indirmek çok kolay. Yalnızca Adobe Creative Cloud'u açın ve arama kısmına "Photoshop Beta" yazıp çıkan uygulamayı indirin. Böylece Adobe yeni bir özellik yayınladığında ilk test edenlerden biri olabilirsiniz.