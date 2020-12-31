Pierro Webo İçin Atılan Tweet Rekor Görüntülenme Sayısına Ulaştı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün ırkçı söylemlerle hedef alınan Pierro Webo için attığı tweet rekor görüntülenme sayısına ulaştı. Tweetin aynı zamanda Türkiye’de bugüne kadar en çok görüntüleme sayısına ulaşan tweet olduğu kaydedildi.

Pierro Webo İçin Atılan Tweet Ne Kadar Görüntülendi?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından aktarılan bilgilere göre Medipol Başakşehir’in UEFA Şamipiyonlar Ligi’nde deplasmanda Paris Saint-Germain ile oynadığı maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenör Pierro Webo hakkında söylediği ırkçı sözler sonrasında İstanbul Başakşehir resmi twitter hesabında paylaşılan tweet 100 milyon görüntülemenin üzerine çıkarak Türkiye’de en çok görüntüleme alan tweet oldu.

Twitter’da yaklaşık olarak 194 bin yorum ve 570 bin beğeni alan tweette “No To Racism. Respect” ifadelerine yer verilmiş ve ifadelerin en başında beyaz ve siyah olmak üzere iki yumruk emojisi kullanılmıştı.

Twitter Türkiye’de 2020 Yılında Neler Konuşuldu?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, 2020 yılının son ayının başlangıında bu yıl Twitter’da en çok konuşulan isimleri, konuları ve en çok etkileşim alan hesapları listelemişti. Twitter Türkiye’de 2020 yılında neler olup bittiğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2020 Yılında Twitter’da En Çok Konuşulanlar

Popüler sosyal medya platformunda bu yıl en çok ismi geçen isim Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca oldu. Sağlık Bakanı Koca’nın resmi Twitter hesabı özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde çok popüler hale geldi. Sağlık Bakanı, 4 milyonu aşkın yeni takipçisi takipçi sayısı en çok artan hesaplardan biri oldu. Listenin tamamı şu şekilde:

@Drfahrettinkoca

@Ziyaselcuk

@bts_bighit

@ekrem_imamoglu

@dbdevletbahceli

@fahrettinaltun

@abdulhamitgul

@realDonaldTrump

@ZehraZumrutS

@ismailsaymaz

2020 Yılında Twitter’da En Çok Kullanılan Hashtagler

#survivor2020

#deprem

#cembar

#yeniprofilresmi

#evdekal

#urazkaygılaroğlu

#narged

#covid19

#yks2020

#izmir

2020 Yılında Twitter’da En Çok Etkileşim Alan Hesaplar

Twitter’da bu sene en çok etkileşim alan hesap Beşiktaş JK (@Besiktas) oldu. Beşiktaş futbol kulübü hakkında bu yıl 10 milyonun üzerinde tweet atıldı. Medipol Başakşehir ise hakkında en çok tweet atılan 4. Futbol kulübü oldu. Fenerbahçe, 867 bin yeni takipçi ile bu yıl en çok takipçi kazanan futbol kulübü oldu.

Basketbol alanında ülkemizde en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers oldu. Motor sporlarında hakkında en çok tweet atılan formula 1 takımı ise Renault Formula 1 oldu.