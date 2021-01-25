Pinterest Makyaj Ürünleri İçin AR Filtre Kullanmaya Başlıyor

Dünyanın en çok kullanılan biri olan sosyal medya platformlarından Pinterest, fiziksel olarak mağazaya gitmenize gerek kalmadan makyaj malzemelerinizi deneyebileceğiniz bir özellik üzerinde çalışmalarını başlattı. Pinterest makyaj ürünleri için müşteri adaylarına artık satın almadan önce deneme olanağı tanıyor.

Pinterest Makyaj Ürünleri İçin Yeni Bir Özellik Getiriyor

Kullanıcı topluluğu sayesinde büyük kullanıcı topluluğu olan platformlardan biri haline gelen Pinterest, internet kullanıcılarının ruj ve benzeri herhangi bir makyaj ürününü mağazaya gitmeden üzerinde denemesine olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başlayarak teknolojinin nasıl bir noktaya geldiğini gözler önüne serdi.

Şirket geçtiğimiz yıl içerisinde NARS, Neutrogena, Thrive Causemetics ve Estee lauder gibi ünlü markalar ile yaptığı anlaşmanın sonucunda yeni bir özellik kullanıma sunmuştu. Şirket şimdi bunu Yves Saint Laurent Beauté, Lancôme, Urban Decay ve NYX gibi profesyonel isimlerle ortaklığa giderek internetten alışveriş yapan insanların büyük bir sorununa değinecek özellik geliştiriyor.

Pinterest’a göre internet kullanıcıları AR filtreleri aracılığı ile ürünleri doğrudan telefon kamerasını kullanarak deneme şansına sahip olacak. İnternetten alışveriş yapan bir kullanıcının makyaj ürünlerinden herhangi birini denemek için ihtiyacı olan kamerası olan bir akıllı telefondan başkası olmayacak. Kullanıcılar, ürünleri fiyatına veya markalarına göre filtreleme olanağına da sahip olacak.

AR Filtreleri Geleceğin Teknolojisi Olma Yolunda İlerliyor

Snapchat geçtiğimiz aylarda artırılmış gerçeklik teknolojisine yaptığı yatırımla sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirmişti. Şirket, konu hakkında yaptığı açıklamada sosyal medyanın geleceğinin artırılmış gerçeklik filtreleriyle beraber şekilleneceğine işaret etmişti.

Snapchat tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin platformunda yer alan filtreler iki ay öncesine kadar bir trilyonu aşkın kez kullanıldı. “Lens Fest” etkinliğinde başarısını dile getiren Snapchat, filtrelere olan ilginin aynı zamanda geleceği temsil ettiğini belirterek ilerleyen zamanlarda bu tür yatırımların çok daha fazlasının da geleceğinin haberini verdi.

Şirket, geliştiricileri AR filtre geliştirmeye teşvik etmek için 3,5 milyon dolarlık bir fon duyurdu. Daha fazla insanın bu tür filtreler oluşturmasını amaçlayan şirket, artırılmış gerçeklik filtrelerine gerekli önemin verilmediğini ancak açıklamasının başında da dile getirdiği gibi bu filtrelerin sosyal medyayı büyük oranda değiştireceğini söyledi.