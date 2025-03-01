Yapay Zeka Bir Platformu Daha Zehirledi: Sıradaki Hangisi?

Bir zamanlar ilham arayanların gözdesi olan Pinterest, bugünlerde yapay zekanın ürettiği sahte ve anlamsız içeriklerle boğuşuyor.

Kullanıcılar, platformun artık "gerçek" olanı bulmanın neredeyse imkansız olduğu bir çöplüğe dönüştüğünden şikayetçi. İşte bu çöküşün perde arkası…

Eskiden ilhamın kalbi burada atıyordu. Yemek tariflerinden mimari tasarımlara, sanat eserlerinden DIY projelerine kadar insan yapımı içeriklerle doluydu. Şimdilerde ise yapay zeka tarafından oluşturulmamış bir içerik bulabilene aşk olsun.

En Basit Aramada Bile AI İçerikler Var

Yapay zeka slop'u (çöp içerik) platformu tamamen istila etmiş durumda.

Örneğin "Gothic Mimari" veya "Fantazi Sanatı" gibi niş aramalarda bile karşınıza AI-generated (yapay zeka ile oluşturulmuş) fotoğraflar çıkıyor.

Veya "Sağlıklı Tarifler" şeklinde bir arama bile yapsanız ilk sırada AI'ın ürettiği anlamsız yemek görselleri ve sahte bloglar çıkıyor.

Bu içeriklerin çoğu, sahte blog yazarlarına ait. Örneğin, Alice adlı bir "anne ve aşçı", AI ile üretilmiş bir profil fotoğrafıyla tarifler paylaşıyor. Tariflerin çoğu ise denenmemiş, sadece tıklanma için optimize edilmiş.

Önemli Olan Kalite Değil, Miktar

Jesse Cunningham gibi dijital pazarlamacılar, Pinterest'i bir AI para makinesine çevirmiş durumda. Cunningham, YouTube'da "Ayda 10.000$ Kazanın!" başlıklı videolarla takipçilerine alenen sahtekarlık öğretiyor. Adımları şöyle:

ChatGPT ile içerik fikirleri üret.

AI görsel araçları ile "çekici" pin'ler tasarla.

Sahte blog siteleri oluştur ve Pinterest'e yüzlerce pin yükle.

Burada taktik basit. Nicelik önemli, kalite değil. "Balık tutar gibi, ne kadar çok olta atarsan o kadar çok kazanırsın" diyor. Bu stratejiyle günde 5.000 tıklama alıp ayda 10.000$ kazandığını iddia ediyor.

Foto: Jesse'nin 10K dolar kazanma rehberi. AI içeriklerle dolu.

Pinterest Çözüm Bulmuyor...

Kullanıcılar bu durumdan hiç memnun değil. Gerçekten ilham almak isteyenler sürekli olarak yapay zeka içeriklerle karşılaşmaktan bıkmış. Gelen geri bildirimler hiç iç acıcı değil:

Saç rengi arıyordum, tek bir insan fotoğrafı bulamadım! Platform öldü mü?

Artık gerçek sanat bulmak samanlıkta iğne aramak gibi.

AI içerikler gerçek blog yazarlarını ve sanatçıları eziyor!

Kullanıcılar platformu terk ederken, Pinterest'in çözümü AI etiketleme gibi yarı yolda kalan adımlar oldu. Şirket, "AI içerikler azınlıkta" dese de, gerçekler bunun tersini gösteriyor. Hatta Pinterest, AI reklam araçları sunarak durumu daha da kötüleştiriyor.

Pinterest'teki bu çöküş, aslında tüm internetin sorunu: Kalite mi, nicelik mi? AI içerikler arttıkça gerçek içeriklerin değeri yok olup gidiyor şeklinde serzenişler revaçta.

Siz ne diyorsunuz? Sizce bu feryatlarında haklılar mı?