Pixel 8 Pro, İlk AI Core Güncellemesiyle Yapay Zeka Desteğine Kavuşuyor!

Pixel 8 Pro kullanıcıları, Android genelinde yapay zekâ özelliklerini destekleyen AI Core uygulaması için ilk resmî güncellemeye kavuşuyor.

9to5Google'ın haberine göre bu uygulama, Android 14 sürümünden bu yana Pixel telefon ve tabletlerde yer alıyor ancak şu anda yalnızca Pixel 8 Pro'da kullanılabiliyor. Eğer bir Pixel 8 Pro'nuz varsa yeni güncelleme otomatik olarak yüklenecek.

AI Core Hizmeti Nasıl Çalışıyor?

AI Core, başlattığınız veya bir simge olarak gördüğünüz çoğu uygulama gibi değil. Bunun yerine, Pixel telefonunuzda sessizce çalışan ve yapay zekâ destekli bazı özelliklerin daha iyi çalışmasını için yapay zekâ gücünü sağlayan bir arka plan hizmetinden ibaret.

Uygulama, Pixel 8 Pro'nuzun akıllı özelliklerinin arkasındaki beyin görevi görüyor. Kameranızı daha akıllı, Google Asistanınızı daha yardımcı ve telefon önerilerinizi daha kişisel hâle getirmek için tasarlanıyor.

Bu özelliklerin yanı sıra AI Core, Magic Eraser ve Photo Unblur gibi özellikler için cihaz üzerindeki AI modellerini yönetiyor. Bu modeller en yüksek performans için düzenli olarak ayarlanıyor ve AI Core cihazınızın en yeni modellere sahip olmasını sağlıyor

Günümüzün önde gelen Android telefonlarının çoğu yapay zekâ özelliklerine kavuşmaya başladı ancak bu yapay zekâ çalışmalarının bir kısmı buluta gönderiliyor. AI Core, Pixel 8 Pro için yerel olarak yapay zekâ hizmetlerini yönetiyorve hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlıyor.