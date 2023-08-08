Pixel 8 Serisinin Depolama ve Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Google herkesin bildiğinin aksine yalnızca bir arama motoru devi değil. Şirket uzun yıllardır Pixel adı altında, teknolojilerini öncelikli olarak sunduğu bir telefon serisi üretiyor. Bugün bu serinin son üyesi Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'ya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Pixel 8 Serisi Depolama Seçenekleri Neler Olacak?

Teknoloji alanında saygın gazetecilerden Roland Quandt, kısa süre önce Pixel 8 Pro için 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç depolama konfigürasyonu olacağını belirtti. Standart Pixel 8 modelinde ise yalnızca 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunacak.

Rekabet açısından bakıldığında Samsung'un Galaxy S23 Plus modeli 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahipken, temel S23 modeli giriş seviyesi 128 GB sunuyor.

Yaklaşan Pixel model telefonların ilginç bir özelliği de değiştirilmiş renk paleti. Kaynaklar her iki model için de üç renk bulunduğunu belirtiyor.

Pixel 8 Serisi Renk Seçenekleri

Pixel 8: "Licorice", "Peony", "Haze"

"Licorice", "Peony", "Haze" Pixel 8 Pro: "Licorice", "Porcelain", "Sky"

Kesin tonlar gizemini korurken, şu anda gizemini koruyan potansiyel bir dördüncü rengin de "Jade" adını taşıdığı belirtiliyor.

Pixel 8 serisi lansmanının Ekim ayında gerçekleşmesi bekleniyor. O zamana kadar serideki modellere dair daha detaylı bilgiler duymayı umuyoruz.