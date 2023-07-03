Pixel 8 Serisine Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Pil, Şarj Hızı ve Dahası!

Geçtiğimiz ay Android Authority, Google Pixel 8 serisi akıllı telefonların ekran ve kamera özellikleriyle ilgili önemli ayrıntıları ortaya çıkarmıştı. Yeni bir raporda ise Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun pil boyutu ve şarj yetenekleriyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Pixel 8 Serisi Pil Boyutu, Şarj Hızları

Google içerisinden bir kaynağa atıfta bulunan Android Authority, Pixel 8'in 4.480 mAh pil içereceğini ve 24W kablolu şarjı destekleyeceğini ortaya koyuyor. Buna karşılık Pixel 7, 20W kablolu şarj ile daha küçük bir 4.270 mAh pile sahipti.

Pixel 8 Pro ise 4.950 mAh pil ile gelecek ve 27W kablolu şarj sunacak. Hatırlatmak gerekirse önceki model Pixel 8 Pro ise 23W kablolu şarj ile 4.926 mAh pile sahipti. Pixel 7 ve Pixel 7 Pro gibi, halefleri de sırasıyla 20W ve 23W kablosuz şarj sunmaya devam edecek.

Rapor ayrıca Broadcom BCM4398 çipinin dâhil edilmesiyle Pixel 8 serisinin Wi-Fi 7'yi destekleyeceğini ortaya koyuyor. Yeni nesil Wi-Fi bağlantısı daha yüksek hızlar, kararlılık ve düşük gecikme süresi sunuyor. Ayrıca ultra geniş bant Pixel 8 Pro'da mevcut olacak ancak Pixel 8 bu özelliğe sahip olamayacak.

Pixel 8 Serisi Daha Fazla Ülkede Satışa Sunulabilir

Dahası ise Pixel serisinin artık yeni ülkelerin pazarlarına girebileceği konuşuluyor. Elektronik garanti koşullarında Pixel 8 ve Pixel 7'de mevcut olan dillerin listesi karşılaştırıldığında Pixel 8 için resmî pazar listesinin Avusturya, İsviçre, Belçika ve Portekiz gibi birkaç ülkeyi daha içerecek şekilde genişleyebileceği tahmininde bulunuluyor.

Raporda Pixel 8 serisinin lansman tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak büyük olasılıkla seri önceki Pixel telefonları gibi Ekim ayında piyasaya sürülecek.