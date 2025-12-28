Plastik Poşete Zam Geliyor! Fiyatı İki Katına Çıkıyor

2019 yılında çevre kirliliğini azaltmak amacıyla plastik poşetler ücretli hale getirilmiş ve marketlerde ücretsiz poşet dönemi sona ermişti. Uygulamanın başladığı günden bu yana birim fiyatı uzun süre 25 kuruş olarak sabit kaldı. Bu tutar 2025 yılının başında yapılan zamla ikiye katlanarak 50 kuruşa yükseltildi.

Şimdi 2026 yılına sayılı günler kala plastik poşet fiyatına bir zam daha yapıldı. Peki yeni yılda marketlerde kaç TL’den satılacak? İşte 2026 için plastik poşet fiyatı...

2026'da Plastik Poşet Kaç Lira Olacak?

Yeni yılda plastik poşet fiyatının belirlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcileri, 12 Kasım’da “Ambalaj Komisyonu - Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı” gerçekleştirdi. Böylelikle plastik poşet fiyatı belli oldu.

Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda 2026 yılı için plastik poşet fiyatı vergiler dahil 1 lira olarak belirlendi. Yeni fiyat 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Paylaşılan verilere göre 2019'dan bu yana plastik poşet kullanımının azaltılması sayesinde 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşması engellendi. Bu sayede plastik poşet üretiminde kullanılan ham maddelerin ithalatı da önemli ölçüde azaldı ve yaklaşık 28 milyar liralık tasarruf sağlandı.

Ayrıca uygulama, çevresel etkiler açısından da olumlu sonuçlar doğurdu. Öyle ki 167 bin 984 ton sera gazı emisyonunun atmosfere salımı engellendi.

