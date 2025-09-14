Play Store ve App Store'a Yaş Sınırı Geliyor: Yasa Tasarısı Kabul Edildi!

Son dönemde gerek sosyal medya platformları gerekse bazı internet sitelerine yaş doğrulama sistemleri getirildiğine şahit oluyoruz. Bu tür gelişmelerin son örneği ABD'nin Kaliforniya eyaletinden geldi. Popüler uygulama mağazalarına yaş sınırı getirilmesini öngören yasa tasarısı Eylat Meclisi'nden geçti.

Yeni yasaya göre, Google Play Store ve App Store mağazalarına yaş doğrulama sistemi getirilecek. Kullanıcıların bu sistem ile birlikte yetişkinlere uygun olan uygulamaları indirmek için yaşını doğrulaması gerekecek. Detaylar haberde.

Uygulama Mağazalarının Yaş Doğrulama Sistemi Nasıl Çalışacak?

Yerel medyanın haberine göre "Dijital Yaş Güvencesi Yasası" olarak adlandırılan yeni düzenleme kapsamında uygulama mağazalarına giriş yapan kullanıcıların yaşını doğrulaması zorunlu kılınacak. Ancak cihaz sahipleri, günümüzde gittikçe yaygınlaşan kimlik kartı veya yüz taraması gibi doğrulama sistemleri yerine daha farklı bir uygulamaya tabii tutulacak.

Yasaya göre uygulama mağazaları için cihaz kurulumu sırasında ebeveynlere kullanıcı yaşını belirleme imkanı sunulacak. Bu doğrulama sistemi ile birlikte çocuklarının yetişkin etiketli uygulamalara erişip erişemeyeceğini direkt olarak ebeveynler belirleyebilecek.

Mevcut yasa tasarısı, daha öncesinde benzer düzenlemeleri kabul eden Utah ve Teksas'ın aksine teknoloji devlerinden olumlu tepkiler aldı. Google ve Apple gibi şirketlerin karşı çıktığı Utah ve Teksas yasaları potansiyel gizlilik riskleri nedeniyle eleştirilmişti. Ancak Kaliforniya'da kabul edilen yeni uygulama Google, Meta ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin desteğini kazandı.

Eyalet Meclisi'nde 58'e 2 oy ile kabul edilen "Dijital Yaş Güvencesi Yasası" Vali Gavin Newsom'un onayına sunuldu. Yasa tasarısı 13 Ekim tarihine kadar valiliğin de onayından geçerse resmen yürürlüğe girecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tarz yaş doğrulama sistemleri ülkemizde de uygulanmalı mı? Yorumlarda buluşalım.