Huawei'den iPad Mini Rakibi Tablet Geliyor! 7.000 mAh Pile Sahip Olacak

Kısa bir süre önce MatePad Pro Max'i kullanıcıların beğenisine sunan Huawei, aradan çok zaman geçmeden farklı bir model için çalışmalara başladı. Yeni modelin MatePad Mini şeklinde isimlendirilmesi bekleniyor. Son gelişmeler yaklaşan tabletle ilgili ilk bilgileri ortaya koyuyor.

Huawei MatePad Mini 2 İçin Çalışmalar Başladı

Güvenilir sektör kaynakları Huawei MatePad Mini 2 için çalışmaların başladığını iddia etti. Söylentilere göre tablet geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen selefine kıyasla daha ince bir yapıda olacak. Öte yandan batarya kapasitelerinde de bir artışın olacağı söyleniyor. Bunu biraz daha açarsak MatePad Mini'de 6.400 mAh'lik bir pil kullanılıyor. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa yeni modelde 7.000 mAh seviyelerinde bir batarya karşımıza çıkacak.

Cihazın bataryasının 100W hızlarını desteklemesi bekleniyor. Bir önceki neslin 66W hızlarını desteklediğini göz önüne aldığımızda yeni modelin selefinden daha hızlı şarj olacağını söylemek mümkün. Kısacası MatePad Mini 2 daha uzun kullanım süreleri sunacak ve aynı zamanda daha hızlı şarj olacak.

Huawei'den şu ana dek tabletin hangi işlemciden güç alacağına dair bir açıklama gelmedi. Fakat son raporlara göre modelde Kirin 9030 veya Kirin 9030S kullanılacak. Kullanıcılar bu iki yongadan hangisi kullanılırsa kullanılsın oyunlarda herhangi bir sorun yaşamayacaklar. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Genshin Impact gibi yapımları akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

Maalesef tabletin ekran özelliklerine dair bir detay şimdilik yok. Ancak burada bir önceki nesilde 8,8 inç boyutlarında 120Hz yenileme hızı ve 1600 x 2560 piksel çözünürlük sunan OLED bir ekran tercih edilmişti. Yeni modelde de benzer ekran özellikleri kullanılabilir. Kamera tarafında ise 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı kamerası bulunuyor. Bu alanda da devasa yeniliklerin olması beklenmiyor.

Huawei MatePad Mini 2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei MatePad Mini geçtiğimiz yılın eylül ayında piyasaya sürüldü. MatePad Mini 2'nin de benzer şekilde bu yılın eylül ayında tanıtılması söz konusu. Bunun dışında selefi ülkemizde satışa çıkmadığından yeni modelin de Türkiye pazarını pas geçmesi kuvvetle muhtemel. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Huawei MatePad Mini 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere Huawei MatePad Mini ilk tanıtıldığından 3 bin 299 yuanlık (22.248 TL) bir başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni model selefinden daha güçlü olacağından 3.499 yuan (23.597 TL) seviyelerinden satışa çıkması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

Huawei MatePad Mini 2 ile ilgili ilk çıkan detaylar beni memnun etti. Zira tabletin selefinden daha büyük bir pile ve daha güçlü bir işlemciye sahip olması kullanıcı deneyimini büyük oranda artıracaktır diye düşünüyorum. Her ne kadar diğer özellikleri şu ana dek paylaşılmasa da genel performansının bir önceki modelden daha iyi olacağını söyleyebilirim.