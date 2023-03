Play Store'a Yeni Özellik Geldi: Büyük Kolaylık Sağlıyor!

Uygulama mağazası Google Play Store'a yeni özellik eklendi. Yazılım devi Google tarafından eklenen ve kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayan yeni özellik, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Konuya dair detaylar haberimizde.

Google Play Store'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Birden fazla cihaz kullanan kişiler için oldukça kullanışlı olan yeni özellik, cihazlar arasında uygulama senkronizasyonu imkânı sunuyor.

Bir cihazınızda yüklü olan uygulamaları, aynı Google hesabını kullandığınız cihazlara çok pratik bir şekilde yükleyebilirsiniz. Cihazınızda yüklü olan uygulamaların Play Store sayfasında telefonların da yer aldığı bir cihaz listesi göreceksiniz.

Söz konusu listeden uygulamayı hangi cihaza yüklemek istiyorsanız onun karşısındaki "Yükle" butonuna basmanız yeterlidir. Ayrıca profil simgesine dokunarak ulaşabileceğiniz "Uygulamaları ve cihazı yönetin" kategorisinde Google hesabınızla oturum açtığınız tüm Android cihazları listeleyen bir liste ile karşılaşacaksınız.

Finally, finally, finally the Play Store on the phone is starting to show other phones you own and allow remote installation of apps.



Previously, only tablets, watches, and TVs showed up there.



Hooray!



(Screenshots shared by a tipster, so I'm still waiting for this.) pic.twitter.com/FBPaNK3vak