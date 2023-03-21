Google'ın Yapay Zekası Bard Kullanıma Açıldı

ChatGPT'nin geçtiğimiz aylarda ortaya çıkışının ardından büyük bir ivme yakalaması, başta Google olmak üzere tüm arama motorlarını endişelendirmişti. Bu noktada ilerici bir hamle yapan Microsoft, ChatGPT'yi kendi arama motorları Bing'e entegre ederek bir adım öne geçti.

Microsoft'un arkasında kalmak istemeyen Google, Bing yapay zekasının tanıtılmasından kısa bir süre sonra kendi yapay zeka destekli sohbet botu Bard'ı tanıtmıştı. Uzun süren bekleyişin ardından Bard, nihayet bugün kullanıma açılıyor.

İşte Google Sohbet Botu Bard'ın Yetenekleri

21 Mart itibarıyla kullanıcıların denemesi için kullanıma açılan Bard, şimdilik yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor. Bard, erken erişim olarak şimdilik yalnızca Birleşik Krallık ve ABD'den bağlanan kullanıcılar için açıldı.

Google'ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı LaMDA dil modelini kullanan Bard, verilen metin girdileri karşılığında metin çıktıları üretebiliyor. Çoğu konuda ChatGPT ile benzerlik taşıyan Bard'ın önümüzdeki aylarda Google ekosistemine dahil olması bekleniyor.

Bard'ın öne çıkan bazı özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Özgün ve yaratıcı hikaye yazımı

İnsansı sohbet kurabilme

Aktif ve güncel veri kullanımı

Google arama motoru entegrasyonu

Simultane alternatif metin önerileri

Google, geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen bir konferansta Bard'ın özellikle "tek bir cevabı olmayan sorularda" oldukça yetenekli olduğunu belirtmişti. Uzmanlar, güncel sohbet botlarının bazı sorulara karşı çok net ve keskin cevaplar vermesinin kullanıcıları yanıltabileceğine vurgu yapılıyor.

Öte yandan Bard'ın tasarımında Bing sohbet botunun aksine kaynak gösterme sisteminin olmaması, bir eksiklik olarak görülüyor. Henüz Bard'ın nihai çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak son günlerde Microsoft'un yapay zeka alanında büyük bir atılım yaptığı düşünülürse, Google'ın Bard'ı çok fazla ertelemek istemediği söylenebilir.