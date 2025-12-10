PlayStation'ın 2026 Yılında Çıkacak Oyunlar Fragmanı Kafaları Karıştırdı: O Oyun Niye Yok?
PlayStation tarafından hazırlanan 2026 yılı oyunları fragmanında Grand Theft Auto 6'ya yer verilmemiş olması şüphe uyandırdı.
⚡ Önemli Bilgiler
- PlayStation Youtube kanalında yayınlanan 2026 yılında çıkacak oyunlar fragmanında Grand Theft Auto 6 oyununa yer verilmedi.
- Benzer bir durumun 2025 yılında çıkacak oyunlar fragmanında da yaşanmış olması kafaları karıştırdı.
- Kafalardaki büyük soru işareti: Yeni Grand Theft Auto oyunu 2026 yılında da mı çıkmayacak?
PlayStation, senelik geleneğini bir kez daha tekrarladı ve 2026 yılında çıkacak oyunları kapsayan yeni bir fragman yayınladı. Toplamda on beş oyuna yer verilen fragmanda Grand Theft Auto 6 oyununa yer verilememiş olması kafalarda soru işareti oluşturdu. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.
Grand Theft Auto 6, PlayStation'ın Yeni Fragmanında Niye Yok?
PlayStation, 2025 yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, 2026 yılında çıkacak oyunların yer aldığı yeni bir fragmanı Youtube kanalı üzerinden yayına verdi. Bu fragmanda, PlayStation 5 için satışa sunulacak oyunlar sergilendi. Elbette tamamı Japon teknoloji devinin konsoluna özel değil, ama genel olarak önümüzdeki yıl içerisinde çıkacak oyunlardan öne çıkanları görebilmek mümkün oluyor. Önümüzdeki yılın, sektör açısından yine iyi bir yıl olacağına şüphe yok.
Fragmanda, öne çıkan oyunlar arasında 007: First Light, Crimson Desert, Halo: Campaign Evolved, Marvel's Wolverine ve Resident Evil Requiem yer alıyor. Bu oyunların yanı sıra, The Game Awards 2025 şovunda karşımıza çıkacağı teyit edilen LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ve Saros oyunlarını da görebilmek mümkün oluyor.
İki dakikaya yakın uzunluğu olan fragmanda dikkat çeken bir detay var ki, Grand Theft Auto 6 oyununu hiçbir noktada göremiyor oluşumuz. Bunun nedeni, herhangi bir açıklama yapılmadığı için şimdilik bilinmiyor. PlayStation ekibi yeni Grand Theft Auto oyununu ayrı bir yerde tuttuğu için mi yer vermedi, 2026 yılında geleceğine çok da inanmıyor mu veya Rockstar Games şirketi mi istemedi bilemiyoruz.
Geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekirse, 2024 yılının bu zamanlarında yayınlanan 2025 yılının oyunları fragmanında da Grand Theft Auto 6 yoktu. Acaba henüz resmi olarak açıklanmamış bir durum mu var? Büyük bir merak konusu diyebiliriz. Diğer yandan, fragmana ve yer verilen oyunların tam listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.
- Marvel's Wolverine
- Resident Evil Requiem
- Halo: Campaign Evolved
- Saros
- Marvel Tokon: Fighting Souls
- 007 First Light
- Nioh 3
- Dune: Awakening
- Onimusha: Way of the Sword
- Crimson Desert
- The Blood of the Dawnwalker
- Pragmata
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- The Seven Deadly Sins: Origin
- Directive 8020