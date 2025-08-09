Oyun Devleri Rotayı Değiştirdi: PlayStation 4 İçin Yolun Sonu Geliyor!

2013’te piyasaya çıkan PlayStation 4, kuşkusuz oyun dünyasının en efsanevi konsollarından biri. Sony’nin Mart 2022’de paylaştığı verilere göre bugüne kadar 115 milyonun üzerinde satış yaptı. Ancak gelen son bilgiler, PS4’ün artık yavaş yavaş sahneden çekileceğini gösteriyor. Öyle ki pek çok oyun stüdyosu yeni oyunları için bu konsolu desteklemeyi bırakmaya hazırlanıyor.

Oyun Şirketleri, PlayStation 4 İçin Desteği Sonlandırıyor

Kasım 2020'de çıkan PlayStation 5, oyun dünyasında bugüne kadarki en uzun nesiller arası geçiş sürecini yaşattı. Yani yeni nesil konsollar piyasaya çıkmasına rağmen eski nesiller her zamankinden çok daha uzun süre destek görmeye devam etti. Bu durum, oyuncuların yeni nesile geçmek için güçlü bir neden bulamamasına yol açtı. Ancak artık oyun devleri rotayı değiştiriyor.

GamesIndustry’nin paylaştığı yeni rapora göre oyun geliştiricilerinin önemli bir kısmı PlayStation 4 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor. Kimi stüdyolar bu kararı teknik sınırlamalar nedeniyle alırken kimileri ise oyuncuların büyük bölümünün yeni nesil konsollara çoktan geçtiğini belirtiyor. Yani şirketler, PS4’te kalmış oyuncu sayısının efor harcamaya değmeyeceğini düşünüyor.

PlayStation 4 Teknik Özellikleri

İşlemci (CPU): AMD Jaguar, 8 çekirdekli, 1.6 GHz

AMD Jaguar, 8 çekirdekli, 1.6 GHz Grafik İşlemci (GPU): AMD GCN tabanlı, 1.84 TFLOPS, 800 MHz, 18 CU

AMD GCN tabanlı, 1.84 TFLOPS, 800 MHz, 18 CU RAM: 8 GB GDDR5 (176 GB/s bant genişliği)

8 GB GDDR5 (176 GB/s bant genişliği) Depolama: 500 GB veya 1 TB HDD

500 GB veya 1 TB HDD Optik Sürücü: Blu-ray/DVD okuyucu (6x Blu-ray, 8x DVD)

Blu-ray/DVD okuyucu (6x Blu-ray, 8x DVD) Bağlantı: HDMI 1.4 çıkış, 2 × USB 3.0, AUX portu, Ethernet (10/100/1000 Mbps), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 (EDR)

HDMI 1.4 çıkış, 2 × USB 3.0, AUX portu, Ethernet (10/100/1000 Mbps), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 (EDR) Ses: Dolby Digital 5.1, DTS, LPCM 7.1 çıkış

Dolby Digital 5.1, DTS, LPCM 7.1 çıkış Boyutlar: 275 × 53 × 305 mm

275 × 53 × 305 mm Ağırlık: Yaklaşık 2.8 kg

Yaklaşık 2.8 kg Güç Tüketimi: Maksimum 250W

