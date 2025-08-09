Oyun Devleri Rotayı Değiştirdi: PlayStation 4 İçin Yolun Sonu Geliyor!
Oyun dünyasına dair yeni bir rapor, şirketlerin PlayStation 4 desteğini sonlandırmaya hazırlandığını ortaya koyuyor. Peki bu kararın arkasındaki sebep ne?
2013’te piyasaya çıkan PlayStation 4, kuşkusuz oyun dünyasının en efsanevi konsollarından biri. Sony’nin Mart 2022’de paylaştığı verilere göre bugüne kadar 115 milyonun üzerinde satış yaptı. Ancak gelen son bilgiler, PS4’ün artık yavaş yavaş sahneden çekileceğini gösteriyor. Öyle ki pek çok oyun stüdyosu yeni oyunları için bu konsolu desteklemeyi bırakmaya hazırlanıyor.
Oyun Şirketleri, PlayStation 4 İçin Desteği Sonlandırıyor
Kasım 2020'de çıkan PlayStation 5, oyun dünyasında bugüne kadarki en uzun nesiller arası geçiş sürecini yaşattı. Yani yeni nesil konsollar piyasaya çıkmasına rağmen eski nesiller her zamankinden çok daha uzun süre destek görmeye devam etti. Bu durum, oyuncuların yeni nesile geçmek için güçlü bir neden bulamamasına yol açtı. Ancak artık oyun devleri rotayı değiştiriyor.
GamesIndustry’nin paylaştığı yeni rapora göre oyun geliştiricilerinin önemli bir kısmı PlayStation 4 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor. Kimi stüdyolar bu kararı teknik sınırlamalar nedeniyle alırken kimileri ise oyuncuların büyük bölümünün yeni nesil konsollara çoktan geçtiğini belirtiyor. Yani şirketler, PS4’te kalmış oyuncu sayısının efor harcamaya değmeyeceğini düşünüyor.
PlayStation 4 Teknik Özellikleri
- İşlemci (CPU): AMD Jaguar, 8 çekirdekli, 1.6 GHz
- Grafik İşlemci (GPU): AMD GCN tabanlı, 1.84 TFLOPS, 800 MHz, 18 CU
- RAM: 8 GB GDDR5 (176 GB/s bant genişliği)
- Depolama: 500 GB veya 1 TB HDD
- Optik Sürücü: Blu-ray/DVD okuyucu (6x Blu-ray, 8x DVD)
- Bağlantı: HDMI 1.4 çıkış, 2 × USB 3.0, AUX portu, Ethernet (10/100/1000 Mbps), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 (EDR)
- Ses: Dolby Digital 5.1, DTS, LPCM 7.1 çıkış
- Boyutlar: 275 × 53 × 305 mm
- Ağırlık: Yaklaşık 2.8 kg
- Güç Tüketimi: Maksimum 250W
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Playstation 4 ve Xbox One Ön Siparişleri Tükendi
Herkes çıkar çıkmaz denemek adına ön sipariş yağmuruna tuttuğu Playstaton 4 ve Xbox One’ı daha piyasaya çıkmadan tüketti. Oyuncular yeni nesil konsolları merakla beklerken herkesin aklında bu konsolların nasıl bir performans sergileyeceği sorusu yatıyor.