Taksicileri Korkutan Haber: Otonom Taksilerin Sayısı 2 Katına Çıkıyor!

Robotaksi teknolojileri geçtiğimiz yıllarda sadece "acaba gerçekten mümkün mü" şeklinde sorgulanıyordu. Ancak aradan geçen süreçte otonom taksi süreçleri büyük oranda genişledi ve pek çok kişinini kullanımına sunuldu. Sektördeki pek çok kişi bu konuya çekimser yaklaşsa da işler yolunda gitmiş gibi gözüküyor. Zira Alphabet çatısı altında çalışan Waymo şirketi robotaksi sayısını 2 katına çıkaracağını duyurdu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Waymo Robotaksi Sayısını Neredeyse 2 Kat Arttırıyor!

Teknolojinin şehir hayatını dönüştürdüğü bu dönemde, Alphabet’in otonom sürüş şirketi Waymo yeni bir dönüm noktasına hazırlanıyor. Şirket, halihazırda yollarda bulunan 1.500 adet Jaguar I-PACE robotaksinin yanına 2.000 yeni aracı daha dahil etmeye karar verdi. Bu stratejik hamleyle birlikte Waymo’nun sürücüsüz filosu %130 oranında büyüyerek 3.500 araca ulaşacak.

Genişleme operasyonu, Arizona’da bulunan ve Magna International ortaklığıyla kurulan “Waymo Driver Integration Plant” adlı üretim tesisinde yürütülecek. Tesis, tam kapasiteye ulaştığında her yıl on binlerce otonom araç üretme potansiyeline sahip olacak. Üstelik Waymo, üretimi yalnızca Jaguar modelleriyle sınırlı tutmayacak. Çinli üretici Zeekr’in geliştirdiği RT modeli de 2025 yılı içerisinde üretim bandına alınacak.

Waymo’nun hizmet ağında da ciddi bir ivme söz konusu. İlk kez 2020 yılında Phoenix’te ticari robotaksi hizmetine başlayan şirket, bugün San Francisco Körfez Bölgesi, Los Angeles ve Austin’de aktif. Bu üç bölgede haftalık toplamda 250 bin otonom yolculuk gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar, tamamen sürücüsüz bu hizmetle şehir içi ulaşımda yeni bir deneyim yaşıyor. Ancak şirketin karşısına güçlü bir rakip çıkmaya hazırlanıyor: Tesla.

Elon Musk’ın şirketi, Haziran ayında Austin’de kendi robotaksi filosunu devreye alacak. İlk etapta yalnızca 10 ila 20 araçlık bir test filosu planlanıyor olsa da, Tesla’nın pazara olan etkisi zamanla artabilir. Waymo’nun sektördeki liderliğini koruyabilmesi, yalnızca araç sayısıyla değil; teknik altyapı, kullanıcı deneyimi ve operasyonel verimlilik gibi alanlarda da istikrarını sürdürmesine bağlı. Önümüzdeki süreç, robotaksi rekabetinin daha da kızışacağı bir döneme işaret ediyor.

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