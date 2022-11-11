PlayStation 5 Dijital Sürüm, BiM'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı!

BiM, Türkiye'deki binlerce şubesiyle pek çok ürünü indirimli bir şekilde kullanıcılara sunuyor. Bugün yaşanan gelişme ise oyun severleri sevindirecek cinsten. Ülkemizde ve Dünya'da stoğu oldukça kısıtlı olan PlayStation 5'in dijital sürümü şu anda BiM'de satışta.

Dünya genelinde yaşanan çip krizi nedeniyle PlayStation 5 üretimi beklenilenin oldukça altında ve gerek Dünya'da gerekse ülkemizde çoğu teknoloji mağazalarının stoklarında bulunmayan PlayStation 5, BİM'in online mağazasında 18.999 TL'ye satışa sunuldu.

PlayStation 5 Dijital Sürüm, BiM'de 18.999 TL

BiM'in PlayStation 5'i sattığı teknoloji marketine web sitesinden ulaşılabilse de satın alım gerçekleştirilemiyor. Şu anda yalnızca mobil uygulamadan hizmet veren mağazadaki fiyatla ilgili dikkat çekici durum ise Sony'nin daha önce tavsiye ettiği satış fiyatının oldukça üzerine çıkılmış olması.

Sony hatırlayacağınız üzere en son fiyat güncellemesi sonrası ülkemizde tavsiye edilen satış fiyatının diskli sürüm için 13.199 TL, dijital sürüm için 11.199 TL olduğunu belirtmişti. BiM'de dijital sürümün 18.999 TL'ye satılıyor olması bu nedenle büyük tepki topluyor olsa da hâlâ stoğuna erişmenin zor olduğu PlayStation 5'e ulaşım şu anda BiM sayesinde çok daha kolay.

BiM'in PlayStation 5 sayfasına buradan gidebilirsiniz. Tekrardan hatırlatalım, sipariş vermek için mobil uygulamayı kullanmanız gerekiyor.