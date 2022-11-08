PlayStation 5 Slim Modeli Geliyor

Sony'nin PlayStation 5 oyun konsolunu piyasaya sürmesinden bu yana birkaç yıl geçti ve şimdi söylentiler, şirketin oyun konsolunun ince bir versiyonunu tanıtmaya hazırlandığını gösteriyor.

The Leak'ten gelen rapor, Sony'nin 2023'ün üçüncü çeyreğinde PlayStation 5 Slim konsolunu piyasaya süreceğini iddia ediyor ancak cihazın adında Slim kelimesinin bulunmama ihtimali var.

Ayrıca yaklaşmakta olan cihazın orijinal PlayStation 5'e kıyasla daha hafif ve daha soğuk olacağı da iddia ediliyor. Ayrıca şirketin, sistem yatay olarak yerleştirildiğinde PlayStation 5 standı ihtiyacını ortadan kaldıracak bir çözüm üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Yeni ve Daha İnce: PlayStation 5 Slim

PlayStation 5'in bu yeni sürümünün 2023 yılında piyasaya sürüleceğini ilk kez duymuyoruz. Daha önce, şirketin çıkarılabilir disk sürücüsüne sahip yeni bir PlayStation 5 modelini piyasaya sürmeye çalıştığı iddia ediliyordu.

PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinden bu yana birkaç yıl geçti ancak potansiyel müşteriler hâlâ ürün sıkıntısı yaşıyor ve cihaza kolayca ulaşamıyorlar.

Gelişme, Sony'nin yakın zamanda Avrupa, Birleşik Krallık, Japonya ve daha fazlası dâhil olmak üzere çeşitli bölgelerde PlayStation 5'in fiyatını artırarak, artışın nedenleri olarak yüksek küresel enflasyon oranlarını ve olumsuz döviz eğilimlerini göstermesinin ardından geldi. Önümüzdeki yıl gelecek olan yeni modelle birlikte stokların ne durumda olacağını da hep birlikte göreceğiz.