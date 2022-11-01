PlayStation 5'in Güncel Satış Rakamları Açıklandı

Sony, PlayStation 5'in güncel satış rakamlarını ve dijital taraftaki istatistikleri açıkladı. İşte detaylar!

PlayStation 5'in Güncel Satış Rakamları Açıklandı
Barış Bulut
Barış Bulut -

Özellikle ülkemizde uzunca süredir yaşanan stok problemleri küresel çapta da boy gösteriyor olsa da Sony, PlayStation 5 satışlarında beklediğinden iyi yol kat ediyor.

Sony, 30 Eylül 2022'de sona eren mali yıla ilişkin mali sonuçlarında PlayStation 5'in Dünya çapında 25 milyon adet sevkiyat yaptığını duyurdu.

30 Eylül 2022'de sona eren üç aylık dönemde ise şirket toplam 3,3 milyon PlayStation 5 sevkiyatı yapıldığını açıkladı. PlayStation 5 sevkiyatlarının sayısı bir önceki mali yılın aynı dönemiyle neredeyse eş değer.

PlayStation 5'in Güncel Satış Rakamları Açıklandı

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30 Eylül 2022 itibarıyla 45,4 milyon PlayStation Plus abonesi var ve bu, bir önceki mali yılın aynı dönemindeki 47,2 milyon aboneye göre 1,8 milyon azaldığına işaret ediyor.

PlayStation 5 ve PlayStation 4 dijital satışları, 30 Eylül 2022'de sona eren üç aylık süreçte 62,5 milyon adet sattı ve bu, bir önceki mali yılın aynı döneminde satılan 76,4 milyona göre 13,9 milyon düştüğü anlamına geliyor.

Peki siz PlayStation 5'in geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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