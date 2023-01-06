PlayStation 5'i Dikey Kullanıyorsanız Dikkat: Önemli Bir Hata Keşfedildi!

PlayStation 5 konsolu, kullanıcının tercihlerine ve alan ihtiyaçlarına bağlı olarak dikey veya yatay konuma yerleştirilebilmesiyle biliniyor. Ne yazık ki bazı donanım onarım uzmanlarına göre, dikey konum birçok kullanıcı için ileride yaşanacak bazı önemli sorunların nedeni olacak gibi görünüyor.

Bir tamir atölyesi sahibi, PlayStation 5'i dikey olarak kullanmanın kritik bir tasarım hatası nedeniyle konsola kalıcı hasar verebileceğini belirtiyor. Sorun şu ki, APU'yu soğutmak için kullanılan sıvı metal bazen dökülüp düzensizleşebiliyor ve bu da soğutmayı etkiliyor.

Fransa'daki ILoveMyConsole adlı özel tamir atölyesinin sahibi Ben Montana da aylardır bu konuya dikkat çekmeye çalışıyor ve bunların sıradan vakalar olmadığını söylüyor. Belirttiğine göre uzun süre dikey olarak duran PS5'ler için risk yüksek ve bu riskten tüm modellerin etkilendiğini söylüyor. Yani buna konsolun dijital ve standart versiyonları dâhil.

PlayStation 5'i Dikey Kullanmak Önemli Problemler Doğuruyor

Bu sorunla ilgili birkaç vaka, PS5'in APU ile soğutucusu arasındaki "contanın" bazen hareket edebileceğini veya hasar görebileceğini gösteriyor. Durum böyle olduğunda PS5'iniz yatay olarak oturuyorsa, sıvı metal düz kalacak ve PS5'i soğutmaya yardımcı olmak için termal özelliklerinin çoğunu koruyacak ancak PS5'inizin dikey olduğunu ve contaya "kötü bir şey" olduğunu varsayalım. Bu durumda sıvı metalin giderek aşağı düşmesi, düzensiz hâle gelmesi, soğutma kabiliyetini etkilemesi ve muhtemelen ulaşmaması gereken bileşenlere ulaşması riski bulunuyor.

Bunun duruma göre herkeste yaşanmayacak bir sorun olduğunu ve büyük ölçüde contanın hasar görüp görmediğine bağlı olduğunu belirtmek gerekir. Bununla birlikte bu sorun PlayStation 5'inize kalıcı olarak zarar verebilir, bu nedenle en iyi öneri, Sony bu sorunla ilgili bir açıklama yapana kadar şimdilik yatay olarak kullanmak olacaktır. YouTuber kullanıcı TheCod3r tarafından hazırlanan yukarıdaki video, bu tasarım hatası sorununu gösteriyor ve PlayStation 5 tasarım kusurunun arkasındaki nedeni daha net bir şekilde açıklıyor.

Peki siz PlayStation 5'inizi dikey mi yoksa yatay mı kullanıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.