Stok Sıkıntısı Sona Erdi: PlayStation 5, 30 Milyon Satış Sayısına Ulaştı
PlayStation 5 için stok sıkıntısı sona erdi. Konsolun çıkış yaptığı tarihten beri 30 milyondan fazla sattığı açıklandı. İşte detaylar!
Dokuzuncu nesil konsollar arasında haptic motorlara sahip DualSense kontrolcüsü ve üstün özellikleri ile büyük çıkış yakalayan PlayStation 5, çıkışından kısa bir süre sonra stok sıkıntısıyla karşılaşmıştı. Uzun süren stok sıkıntısı sonunda aşılmış gibi görünüyor.
Sony, bugün yaptığı açıklamada PlayStation 5 konsolunun çıktığı tarihten itibaren 30 milyondan fazla sattığını belirtti. Ayrıca tedarik sorunlarının tamamen çözüldüğü açıklandı.
PlayStation 5 Yükselişte!
CES 2023 konferansında konuşan Sony Interactive Entertainment Başkanı Jim Ryan, "Geçtiğimiz iki yılda küresel zorlukların ortasında, eşi benzeri görülmemiş talebi yönetirken PlayStation topluluğunun bizlere verdiği desteğini ve sabrını gerçekten takdir ediyoruz." dedi.
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2023 etkinliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça etkileyici pek çok ürün tanıtılıyor.
Tüm stok sıkıntılarına rağmen süreci oldukça iyi bir şekilde yönetmeyi başaran Sony ekibi, yakın zamanda PS5 üretiminde önemli bir artış beklediğini duyurdu. PlayStation 5'in yükselişinde 2022'de çıkan God of War Ragnarök ve 2023'te çıkacak olan Marvel's Spider-Man 2 gibi oyunların etkili olduğu düşünülüyor.
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