Oyuncular Üzgün: PS 5'e Zam Geldi! İşte Fiyatı
Sony, PlayStation 5 serisi için fiyatlara zam yapma kararı aldı. Peki popüler oyun konsolu, kaç para oldu? İşte zamlı PlayStation 5 fiyatı...
Son yıllarda ekonomik dalgalanmalar teknoloji fiyatlarına da yansıdı. Son olarak bununla ilgili olarak konsol pazarında oyuncuları üzecek bir gelişme yaşandı. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre en popüler oyun konsolları arasında yer alan PlayStation 5 için zam geldi. Peki kaç para oldu? İşte PlayStation 5 fiyatı...
PlayStation 5 Fiyatı Zamlandı
Sony, PlayStation’ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada ABD’de PlayStation 5 konsollarının fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Karara göre serinin tüm modelleri zamma dahil edildi. Standart PlayStation 5’in fiyatı 549,99 dolara yükselirken, disk sürücüsüz Digital Edition modeli 499,99 dolardan satışa sunuldu. Serinin en güçlü versiyonu olan PlayStation 5 Pro fiyatı ise 749,99 dolara çıktı.
Öte yandan oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği kulaklık, kontrol cihazı ve diğer PlayStation 5 aksesuarlarında herhangi bir fiyat artışına gidilmedi. Şirket ayrıca şimdilik ABD dışındaki pazarlarda fiyat değişikliği planlamadığını da açıkladı. Ancak alınan bu karar, özellikle ABD’deki oyuncular arasında tepkiye yol açtı.
PlayStation 5 için eski ve zamlı fiyat tablosu şu şekilde:
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|PlayStation 5 (Standart)
|499,99 dolar
|549,99 dolar
|PlayStation 5 Digital Edition
|449,99 dolar
|499,99 dolar
|PlayStation 5 Pro
|699,99 dolar
|749,99 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.