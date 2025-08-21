Oyuncular Üzgün: PS 5'e Zam Geldi! İşte Fiyatı

Son yıllarda ekonomik dalgalanmalar teknoloji fiyatlarına da yansıdı. Son olarak bununla ilgili olarak konsol pazarında oyuncuları üzecek bir gelişme yaşandı. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre en popüler oyun konsolları arasında yer alan PlayStation 5 için zam geldi. Peki kaç para oldu? İşte PlayStation 5 fiyatı...

PlayStation 5 Fiyatı Zamlandı

Sony, PlayStation’ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada ABD’de PlayStation 5 konsollarının fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Karara göre serinin tüm modelleri zamma dahil edildi. Standart PlayStation 5’in fiyatı 549,99 dolara yükselirken, disk sürücüsüz Digital Edition modeli 499,99 dolardan satışa sunuldu. Serinin en güçlü versiyonu olan PlayStation 5 Pro fiyatı ise 749,99 dolara çıktı.

Öte yandan oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği kulaklık, kontrol cihazı ve diğer PlayStation 5 aksesuarlarında herhangi bir fiyat artışına gidilmedi. Şirket ayrıca şimdilik ABD dışındaki pazarlarda fiyat değişikliği planlamadığını da açıkladı. Ancak alınan bu karar, özellikle ABD’deki oyuncular arasında tepkiye yol açtı.

PlayStation 5 için eski ve zamlı fiyat tablosu şu şekilde:

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat PlayStation 5 (Standart) 499,99 dolar 549,99 dolar PlayStation 5 Digital Edition 449,99 dolar 499,99 dolar PlayStation 5 Pro 699,99 dolar 749,99 dolar

