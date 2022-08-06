En Popüler Oyun Konsolları Açıklandı

TopRatedCasino adlı internet sitesi, sosyal medya üzerinden yaptığı ankette en popüler oyun konsollarını ortaya çıkardı. İşte detaylar!

En Popüler Oyun Konsolları Açıklandı
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Dokuzuncu nesil oyun konsollarının satış rakamları birbiriyle çekişme halindeyken kullanıcıların yeni nesille ilgili geri dönüşleri de gelmeye başladı. TopRatedCasino adlı internet sitesi, sosyal medyada yaptığı ankette en sevilen oyun konsollarını belirledi.

Instagram, YouTube, Tiktok ve Reddit'i kapsayan ankette en popüler oyun konsolunun yeni nesle rağmen hala Playstation 4 olduğu ortaya çıktı. Kendi belirledikleri popülerlik endeksine göre oyunları sıralayan site, Playstation 4'ün Instagram, Tiktok ve Reddit üzerinde kullanıcılar tarafından tam puan aldığını belirledi.

En Popüler Oyun Konsolları Açıklandı

Xbox Playstation'ın Gerisine Düştü

100 üzerinden popülerlik endeksinde Xbox One, rakibi Playstation 4'ten tam 10 puan daha az alarak 88 puanla ikinci sıraya yerleşti. Ankette en dikkat çeken sonuç ise Playstation 5'in üçüncü sırada olmasına rağmen ona yakın zamanda çıkan ve rakibi olarak görülen Xbox Series X/S konsollarının onuncu sırada olması oldu. Kullanıcılar bir diğer ankette "Sizce en iyi konsol üreticisi kim" sorusuna sırasıyla Playstation, Nintendo ve Xbox cevaplarını verdi.

İşte en popüler oyun konsolları listesi!

  Instagram TikTok Reddit YouTube Sosyal Popülerlik Puanı
Playstation 4 25 25 25 23 98
Xbox One 24 23 23 19 88
Playstation 5 19 24 10 24 76
Nintendo Switch 21 19 6 25 71
Playstation 3 23 13 24 9 68
Game Boy 16 21 8 21 66
Nintendo Wii U 9 18 19 18 63
Playstation 2 13 15 20 14 61
Xbox 360 20 14 15 13 61
Xbox Series X/S 15 16 13 16 60

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