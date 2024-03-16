PlayStation 5 Pro Geliyor: Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Insider Gaming'den Tom Henderson, Moore's Law is Dead YouTube kanalı tarafından sızdırılan PS5 Pro özelliklerinin Sony'nin kısa süre önce üçüncü parti geliştiricilere gönderdiği belgelerden geldiğini açıkladı.

Elbette resmî bir onay gelene kadar bu tür sızıntıları gerçek olarak kabul etmek mantıklı değil ama Tom Henderson geçmişte sızıntılarının gerçek olması konusunda oldukça ün kazanmış birisi. Öyle ki Henderson, 2022 yılında DualSense Edge resmî olarak duyurulmadan iki ay önce Sony'nin PS5 için "gerçek bir profesyonel kontrol cihazı" üzerinde çalıştığını bildirmişti. Ayrıca Sony'nin daha küçük ve daha hafif PS5 modelini tanıtmasından tam bir yıl önce şirketin konsolun çıkarılabilir disk sürücüsüne sahip bir versiyonunu piyasaya süreceğini açıklamıştı.

PlayStation 5 Pro, 2024 Sonunda Geliyor

Şimdi de Henderson tarafından doğrulanan PS5 Pro detaylarına göre yeni konsol 4K'da gelişmiş ve tutarlı kare hızı (FPS) ve 8K çözünürlük için bir "performans modu" sunacak. Ayrıca oyunları %45'e kadar daha hızlı işleyebilmesi ve standart modele kıyasla iki ila üç kat daha hızlı ışın izleme özelliklerine sahip olması bekleniyor.

Ayrıca Moore's Law is Dead'in paylaştığı belge, PS5 Pro'nun 67 Teraflops FP16 (33,5 Teraflops FP32) performansına sahip bir GPU'ya sahip olacağını gösteriyor ki bu da daha yüksek hızlara ve genel olarak daha iyi grafiklere işaret ediyor.

Henderson, Sony'nin PS5 Pro için büyük olasılıkla 2024 yılı sonunu hedeflediğini belirtiyor ancak bu durum, şirketin bu yıl yeterince birinci parti oyun çıkarmadığını düşünmesine bağlı olarak değişebilir.

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