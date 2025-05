Yenilenmiş Mafia Serisinin Tamamı Ayağınıza Geliyor

Yenilenmiş sürümüyle bu haftanın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Mafia serisi, bulut oyun platformu GeForce NOW kütüphanesine eklenecek. Üstelik onun yanı sıra sekiz oyun daha buluta yükleniyor.

GeForce NOW üyeleri artık Mafia, Mafia II, Mafia III ve yenilenmiş sürümleri olan Mafia: Definitive Edition ile Mafia II: Definitive Edition'ı istedikleri cihazdan, anında oynayabilecekler. Hikaye anlatımıyla öne çıkan bu klasik seride; suç dünyasının içine düşen karakterlerin sürükleyici yolculuğuna tanıklık edeceksiniz.

Mafia Oyununun Konusu Ne?

İlk oyunda şoför Tommy Angelo'nun yanlışlıkla mafyayla yollarının kesişmesiyle başlayan macera, Mafia II'de Vito Scaletta'nın Empire Bay sokaklarında yükselmesiyle devam ediyor. Mafia III ise 1968 New Bordeaux'da, Vietnam gazisi Lincoln Clay'in intikam hikayesiyle şekilleniyor. Hepsi bir araya gelince ortaya çok katmanlı ve yıllara yayılan bir suç destanı çıkıyor.

Üstelik bunlarla bitmiyor. Serinin heyecanla beklenen yeni oyunu Mafia: The Old Country, çıktığı gün GeForce NOW kütüphanesine eklenecek. Ailenin geçmişini merak ediyorsanız bu oyunu da kaçırmayın deriz.

Bu Hafta 8 Oyun GeForce NOW'a Eklenecek

GeForce NOW'a bu hafta sadece Mafia serisi değil, sekiz oyun daha katıldı. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri, Stoic ve Xbox Game Studios imzası taşıyan Towerborne oldu. Bu yapımda ruh dünyasından geri dönen kahramanlar olan "Ace" karakterlerini yönetiyoruz. Görevimiz ise insanlığın son kalesi olan Belfry'i canavar saldırılarından korumak.

Genshin Impact cephesinde de 5.6 sürümü olan Paralogism güncellemesi yayında. Mondstadt'a geri dönüş, Fontaine'de eğlence parkı kurma etkinliği ve iki yeni karakter bu güncellemenin öne çıkanları arasında. Karakterlerden biri buz güçleri olan aşçı Escoffier ve Saurian'ları pek seven veteriner Ifa.

Bu hafta buluta gelen oyunlar şöyle: