PlayStation 5 Satış Miktarı Açıklandı: Sony Zarar Etmiş

PlayStation 5 satış miktarı belli oldu. Japonya merkezli teknoloji üreticisi Sony, yaptığı açıklamalarla PS5'i zararına sattığını doğruladı. İşte Sony tarafından sunulan PS5 raporu.

Japon şirket Sony Interactive Entertainment üçüncü çeyrek sonuçlarının satış rakamını sunarken, PS5 lansmanının yeni bir rekor kırdığını söyledi. PlayStation 5, donanım bulunmasını zorlaştıran arz kıtlığına rağmen tatil çeyreğinde 4,5 milyon adet satmayı başardı.

Yeni konsol, 13 Kasım 2020'de piyasaya sürülmesinden iki aydan kısa süre sonra 4.5 milyon adet satış rakamına ulaştı. Ayrıca aynı dönem içerisinde 1.4 milyon PlayStaion 4 ünitesi sevk edilerek, geçen yıla göre yüzde 77 düşüş yaşandı.

Sony'nin oyun sektörü genel olarak bir yıl öncesine göre çok daha iyi performans gösterirken, analist Daniel Ahmad de bunun PlayStation tarihindeki en iyi çeyrek olduğunu söylüyor.

PlayStation 5 satış miktarı belli oldu

PS5 ve PS4 satışları, Sony'nin Oyun ve Ağ Hizmetleri bölümünü geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25 artışla 8,4 milyar dolar gelire yükseltmeye yardımcı oldu. Bölüm, yıllık yüzde 27 artışla 762 milyon dolar işletme karı elde etti. Ancak Sony, PS5'in piyasaya sürülmesiyle ilgili harcamaların kar kazançlarının önüne geçtiğini ve ayrıca PS5'i donanım maliyetinden daha düşük fiyata satıldığını doğruladı.

Oyun ve Ağ Hizmetleri bölümü, dijital yazılımdan önceki yıla göre yüzde 42 artış yaşayarak 433 milyar yen gelir elde etti. Dijital satışlar dahilinde, fiziksel oyun 51 milyar yen kazanç sağlarken, geri kalanı dijital indirmelerden (176 milyar Yen) ve eklenti içerikten (256 milyar Yen) kazanıldı.

Yeni bir konsol lansmanına rağmen Sony Interactive Entertainment gelirinin çoğunu hala yazılım bölümü oluşturuyor. Yazılım tarafından gelen kazanç, PS5'in zararına satılmasının etkisini dengelemeye yardımcı oldu.

PS5 Dijital Sürüm Türkiye fiyatı

Ayrıca geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye fiyatı açıklanmıştı. PlayStation 5 Dijital Sürüm 5999 TL satış fiyatıyla oyuncularla buluşacağını aktarmıştık. Ayrıca PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye’de Şubat ayı içerisinde satışa sunulacak:

"PlayStation 5 Dijital sürüm, PS5 konsolunun Ultra HD Blu-ray disk okuyucu içermeyen tamamen dijital versiyonudur. PS5 ve PS5 Dijital Sürüm olmak üzere her iki konsol da oyunculara tamamen aynı özellikleri ve aynı performansı sunuyor. İki PS5 modeli de ultra-yüksek hızlı SSD sayesinde yıldırım hızında yüklemelere; dokunsal geri bildirim desteğiyle derin kapsayıcılığa, uyarlanabilir tetiklere sahip."