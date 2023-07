PlayStation 5'in Satış Rakamı Açıklandı!

Teknoloji devi Sony, korona ve çeşitli ekonomik dalgalanmalara rağmen PS5 satışında önemli bir satış rakamına ulaştı. PlayStation’un twitter hesabından yapılan duyuruda PS5 satışlarının 40 milyona ulaştığını açıklayan şirket, 2021 yılının temmuz ayında PS5 satışlarının 10 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Konu hakkında açıklama yapan Sony'nin CEO'su Jim Ryan, "PlayStation hayranlarının desteğiyle 40 milyon PS5 oyun konsolu satışına ulaştık, oyuncu topluluğumuza çok teşekkür ederim.” dedi.

Thanks to you, PS5 has surpassed 40 million units sold since its launch in November 2020. More details: https://t.co/npSoEt0nJG pic.twitter.com/CqQFlQJBxZ