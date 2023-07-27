PlayStation 5'in Satış Rakamı Açıklandı!

Dünyaca ünlü video oyun şirketi Sony, PS5 oyun konsolunun satış rakamını açıkladı. İşte detaylar!

Yavuz Akyol
Yavuz Akyol -

Teknoloji devi Sony, korona ve çeşitli ekonomik dalgalanmalara rağmen PS5 satışında önemli bir satış rakamına ulaştı. PlayStation’un twitter hesabından yapılan duyuruda PS5 satışlarının 40 milyona ulaştığını açıklayan şirket, 2021 yılının temmuz ayında PS5 satışlarının 10 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Sony, PS5 Satışlarında Rekora Koşuyor

Konu hakkında açıklama yapan Sony'nin CEO'su Jim Ryan, "PlayStation hayranlarının desteğiyle 40 milyon PS5 oyun konsolu satışına ulaştık, oyuncu topluluğumuza çok teşekkür ederim.” dedi.

Sony, açıklamış olduğu yeni rakamla birlikte rakiplerini geride bıraktı. Oyun şirketinin 2020 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 5, ulaşmış olduğu satış rakamı ile rakip oyun konsollarının önüne geçti.

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