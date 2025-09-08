Sony'den PS6'da Kutulu Oyunları Yaşatacak Formül: Maliyet Düşecek

Sony, PlayStation 5'te denemiş olduğu bir yöntemi PlayStation 6'da da uygulamayı planlıyor. Bu yöntem, kutulu oyunların yaşamaya devam etmesini sağlarken şirkete de maliyetleri düşürme imkânı tanıyacak. PlayStation 6 kullanıcıları, disk sürücüsü konusunda birden fazla seçeneğe sahip olacak.

PlayStation 6, Çıkarılabilir Disk Sürücüsüyle Gelecek

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre PlayStation 5'te denenen çıkarılabilir disk sürücüsü yöntemi ile PlayStation 5'in maliyeti konusunda belirlenen hedeflere ulaşıldı. Bu yaklaşımın PlayStation 6'da da sürdürülmesi planlanıyor. Bu da kutulu oyun satın almayı tercih eden oyuncuların önünde bir seçim zorunluluğu olduğu anlamına geliyor.

Benimsenen bu yaklaşımla birlikte oyunculara seçme hakkı tanınıyor. Oyuncular eğer sadece dijital oyunlar alıp oynamakla ilgileniyorsa dijital sürümü tercih edebilir. Bunun için disk sürücüsüne ihtiyaç duymayacaklar. Dolayısıyla disk sürücüsü içeren bir PlayStation 6'ya da gereksinim olmayacak.

Öte yandan bazı oyuncular, dijital sürüm yerine kutulu oyun tercih edebiliyor. Daha çok koleksiyoncular için geçerli olan bu durum, disk sürücüsüne ihtiyaç duyulmasına neden olabiliyor. İşte PlayStation 6 da bu sebepten ötürü oyunculara çıkarılabilir disk sürücüsü seçeneği sunacak.

Dijital oyunlar yerine kutulu oyun tercih edenlerin bu durumda çıkarılabilir disk için ödeme yapması gerekecek. Kısacası, disk sürücüsünün olup olmaması konusunda kararı oyuncular verecek. Bir kaynağa göre şirket, üretim maliyetini büyük ölçüde düşürecek olan bu kararda oldukça net ve vazgeçecek gibi de görünmüyor.

Peki, siz PlayStation 6'da sürdürülecek olan bu yöntem hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.