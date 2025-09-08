%85 İndirim Fırsatı: Çok Sevilen Tomb Raider Oyunu 13 TL'ye Düştü!

Tomb Raider serisini seven oyuncular için için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya kapsamında Rise of the Tomb Raider'ın 20 Year Celebration isimli sürümünün fiyatı düştü. Başarılı oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration'ın Fiyatı Düştü

Epic Games mağazasında geçtiğimiz günlerde Yaz Sonu İndirimi başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Rise of the Tomb Raider'ın 20 Year Celebration sürümü de bulunuyor. Oyun kampanya kapsamında yüzde 85 oranında indirime girdi.

2015 yılının kasım ayında piyasaya sürülen Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration 89 TL'den 13,35 TL'ye düştü. 20 Year Celebration sürümünde oyunun yanı sıra Season Pass de bulunuyor. Kampanya 18 Eylül 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilir ve böylece oyunu çok ucuza satın alabilirsiniz. Bunun için Epic Games mağazasından oyunun sayfasını görüntülemeniz ve "Sepete Ekle" butonuna tıklayıp işlemi onaylamanız yeterlidir. Oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor ancak Rise of the Tomb Raider için Türkçe yama mevcut.

Rise of the Tomb Raider Nasıl Bir Oyun?

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan Rise of the Tomb Raider, aksiyon macera türünde bir oyundur. 2013 yılında satışa sunulan Tomb Raider'ın devamı niteliğinde olan bu oyun hem etkileyici hikâye anlatımı hem de başarılı oynanış mekanikleriyle öne çıkıyor.

Lara Croft, ölümsüzlük sırrını bulabilmek için Sibirya'ya yolculuk ediyor. Ancak Lara bu süreçte yalnız değildir. Kötü niyetli Trinity de bu sırrın peşindedir. Düşmanları sessizce avlayabiliyor veya aksiyon dolu çatışmalara girebiliyoruz. Ayrıca oyun esnasında çözmemiz gereken birbirinden zorlu bulmacalar da bulunuyor.

Rise of the Tomb Raider Fragmanı

Rise of the Tomb Raider Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

Windows 7 64 bit İşlemci: Intel Core i3-2100 veya eş değer bir AMD işlemci

Intel Core i3-2100 veya eş değer bir AMD işlemci RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 2 GB / AMD HD7770 2 GB

NVIDIA GTX 650 2 GB / AMD HD7770 2 GB DirectX: Sürüm 11

Rise of the Tomb Raider 'ın yüklenebilmesi için en az 25 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.