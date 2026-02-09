PlayStation 6'nın RAM Kapasitesi Ortaya Çıktı! PS5'i Unutturacak

Sony, geçmişten bugüne her PlayStation'ı önemli bir yenilikle birlikte oyuncuların karşısına çıkardı. Gelecek yıl duyurulacağı düşünülen bir sonraki oyun konsolu PlayStation 6'da da önemli değişimlerin olması bekleniyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre önceki konsollara göre en büyük farkı ise RAM kapasitesi ile oluşturacak.

PlayStation 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

PlayStation 6'nın RAM tarafında büyük bir artış olacağı iddia edildi. Öyle ki yeni konsolun 30 GB GDDR7 RAM ile birlikte geleceği belirtildi. Karşılaştırma yapmak gerekirse PlayStation 5, 16 GB GDDR6 RAM ile birlikte piyasaya sürüldü. Arada neredeyse iki kat fark bulunuyor. Sony'nin bu bellek kapasitesi için her biri 3 GB olan 10 adet bellek modülü kullanacağı belirtildi.

Bunun 640 GB/s bant genişliği sunması bekleniyor. Böylece PS5 Pro'dan bile daha hızlı bir veri akışı sağlanabilecek. Bu arada daha önce ortaya çıkan bilgilere göre PlayStation 5'te denenen ve maliyet konusunda olumlu sonuç veren çıkarılabilir disk sürücüsünün PlayStation 6'da da tercih edileceğine yönelik iddialar bulunuyor. Dolayısıya kutulu oyun satın almayı tercih eden oyuncuların önünde bir seçenek olacağı söylenebilir.

Oyuncular eğer yalnızca dijital oyun alıp oynamakla ilgileniyorsa bunun için dijital sürüm yeterli olacak. Disk sürücüsü bu durumda gereksiz olacak. Dolayısıyla disk sürücüsü içeren PlayStation 6 yerine dijital versiyonu tercih etmek daha doğru bir hamle olacak. Öte yandan oyun koleksiyoncularının da olduğunu unutmamak gerekiyor. Onlar da çıkarılabilir disk sürücüsünü tercih ederek koleksiyonlarını büyütmeye devam edebilecek.

Sony'nin PlayStation 6 haricinde oyunları tek başına çalıştırabilen bir el konsolu üzerinde çalışmalarını yürüttüğü de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Bu cihazın 24 GB LPDDR5X RAM ile geleceği söyleniyor ki şu anda en güçlü el konsollarından biri olan ROG Ally X ile benzer bir seviyede olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu özelliklerin şimdilik bir söylentiden başka bir şey olarak görülmemesi gerektiğini de ayrıca belirtelim.